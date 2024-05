V uplynulých dnech proběhl výsuv dalších 32 metrů nosné konstrukce lanového mostu, který je součástí stavby severovýchodního obchvatu Pardubic. Podívejte se na časosběrné video, které zachytilo pohyb nosné konstrukce od začátku výsuvu až do současné doby.

Stavba lanového mostu přes Labe v Pardubicích: časosběrné video. | Video: Ředitelství silnic a dálnic Pardubický kraj

Lanový most přes Labe je součástí budovaného severovýchodního obchvatu Pardubic, který má odklonit tranzitní dopravu z centra města a z prostoru před nádražím. V provozu by měl být od poloviny března 2025.

Slepé rameno Labe překlene most s rozpětím 122 metrů, dalších 135 metrů povede přes cyklostezku a řeku Labe. Vznikne tak nejdelší zavěšený most v Česku.

Stavba mostu je unikátní v tom, že stavbaři použili metodu výsuvu, což není u podobných mostů běžné. Projektanti zvažovali tři možné technologie, nakonec se jako nejvýhodnější ukázala technologie vysouvání. Tím se podle odborníků minimalizuje počet pracovních spár v konstrukci i množství napojování předpínacích kabelů.

VIDEO: Potápěči betonují pilíře mostu pod hladinou Labe

Zdroj: Bohumil Roub

Jednotlivé sekce mostu – v délce 32 metrů - se tak budují za opěrou a poté se pomocí hydraulického zařízení sunou směrem přes vodní tok. Zvolená technika si vyžádala výstavbu dočasných podpor, po kterých se nyní mostní konstrukce pohybuje. Následně je dělníci zdemolují.

Autor mostu Petr Vítek kladl velký důraz na to, jak bude hotový most vypadat a působit. Konstrukce totiž nesmí bránit výhledu na Kunětickou horu. Hlavní pylon je tak velmi štíhlý a menší počet závěsů má docílit toho, že most bude co nejvíce průhledný.

