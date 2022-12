Starý aktuálně používaný most z Pardubic do Lázní Bohdaneč, čeká kvůli špatnému technickému stavu demolice a bude nahrazen novým přemostěním. Pro Ředitelství silnic a dálnic tam stavbaři budou provádět přemostění přes novou zdvojkolejněnou železniční trať. „Most se zdemoluje a bude se stavět nový. Chtěli bychom mít v prosinci roku 2023 hotovo,“ přiblížil Petr Mareš z firmy M-silnice, která rekonstrukci provádí s tím, že práce firma zahájila 2. listopadu, kdy začalo zakládání stavby. Hlavní práce by ale měly začít v únoru příštího roku.