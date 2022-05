Most v Uhersku je na svém místě. Řidiči by se po něm měli projet ještě letos

Tři týdny poté, co stavbaři otočili první polovinu mostu u Uherska, se v noci na sobotu začala otáčet i druhá polovina nového dálničního mostu. Technicky unikátní a v Česku ojedinělý proces šel i napodruhé hladce. Stavbařům se za dvě noci podařilo most dostat do finální podoby. Most přes železniční stanici Uhersko je součástí dalšího úseku dálnice D35 Ostrov-Časy, který se má otevřít ještě letos.

Vše má probíhat tak, aby mohl být 22.12.2022 most a s ním i celý úsek D35 „Časy – Ostrov“ uveden do provozu | Foto: Michal Žampach