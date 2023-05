Stavbu nového přemostění v minulosti brzdilo několik věcí. Plánovanou rekonstrukci zkomplikovaly především vysoké náklady na mostní provizorium, které by mělo vyrůst vedle stávajícího mostu. Zhruba devadesátimetrová dočasná stavba je na místě nutné kvůli dopravní situaci. Kraji ale v minulosti přišlo moc drahé. Až nyní hejtmanství otočilo a rozhodlo se mostní provizorium zakoupit. Později ho kraj chce použít na dalších stavbách nebo ho pronajímat.

Most v Řečanech nad Labem



Stávající mostní objekt mezi Kladruby nad Labem a Řečany nad Labem slouží od roku 1926. Mostní konstrukce je od roku 2015 pravidelně sledována diagnostickým průzkumem a analýzou provozního stavu. Ze závěrů těchto diagnostických průzkumů vyplývá naléhavost výměny nosné konstrukce mostu v co nejkratším časovém horizontu.

Provizorium, po kterém budou řidiči jezdit do doby, než bude postaven nový most, v Řečanech vyroste v polovině června. Hejtmanství za něj zaplatí přes 67 milionů korun bez DPH.

„V polovině června se začne s přípravou náspů zemního tělesa a příjezdové komunikace pro instalaci mostního provizoria. Celý proces by měl trvat přibližně čtyři měsíce. Dva na přípravné práce, dva na samotnou instalaci,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Veškerá doprava bude následně převedena na dočasný náhradní most, které bude jednosměrný, provoz budou řídit semafory.

„Provizorium o délce zhruba 100 metrů tvoří třímetrové segmenty. Můžeme je využít po částech i v budoucnu, případně je pronajímat,“ sdělil Kortyš.

Odborníci zároveň pokračují v přípravě stavby nového mostu. Ten by se podle hejtmanství mohl začít stavět v příštím roce a stát má kolem 160 milionů korun bez DPH.

„Most v Řečanech je ve velice špatném stavu a vzniknout by tam měl nový, který by respektoval požadavky na splavnění Labe a bezpečné převedení pěších. Proto požadujeme finanční pomoc státu, respektive Ředitelství vodních cest, které má zájem na tom, aby byl učiněn další krok ke splavnosti Labe do Pardubic,“ dodal Kortyš.

To, že starý most přes Labe na silnici z Kladrub nad Labem na Řečany nad Labem je potřeba zásadně rekonstruovat, se ví už dlouho. Proto teď po spojnici břehů nemají jezdit auta těžší než deset tun a rychlostí vyšší než 20 kilometrů v hodině.

Most tak hlídají nejen odborníci, ale i vedení obce.

„Řidiči kamionů bohužel nerespektují sníženou rychlost a omezenou nosnost mostu a zkracují si přes Řečany nad Labem cestu na dálnici. Situace se zhoršila poté, co byl zavřen most v Týnci nad Labem. Dříve jsme vozidla na mostě fotili a posílali na přestupkovou komisi do Přelouče, ale bez instalace váhy nebylo možné řidiče pokutovat,“ uvedla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Nový vzhled

Stávající most bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový most. Místo se ale nachází poblíž hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je zapsán na seznamu UNESCO. Nová konstrukce tedy bude muset splňovat určité podmínky.

Jaký most nahradí ten stávající, který je téměř sto let starý? Nová podoba mostu je navržena v délce 112 metrů a šířce 6 metrů s chodníky po obou stranách, vizuální podobu schválili i komisaři UNESCO. „S novým řešením mostní konstrukce vznikne i cyklostezka, která výrazně zvýší bezpečnost cyklistů. Jejich pohyb je na komunikaci díky kulturní památce Národní hřebčín Kladruby nad Labem značný. Na mostě se také počítá s chodníky pro chodce,“ sdělila Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Výška mostu je navržena tak, aby odpovídala průplavním parametrům a splňovala tak všechny podmínky pro lodní dopravu. Vzhledem k tomu, že se nachází na splavné cestě.