Vjezd na most kapitána Bartoše je omezen



Na mostě přes Labe v ulici kapitána Bartoše v Pardubicích platí od července zákaz vjezdu pro všechna vozidla, jejichž váha přesahuje 3,5 tuny, s výjimkou vozů MHD a Integrovaného záchranného systému. Most mohou, kromě pěších a cyklistů, využívat pouze osobní auta.

Tak experti postupovali i v případě mostu kapitána Bartoše v Pardubicích. Při pravidelné kontrole odhalili korozi nosníků, a tak omezili tonáž pro nákladní vozidla. Od začátku července tam nesmí jezdit vozy s hmotností nad 3,5 tuny. Ještě v červnu přitom platilo omezení nad 7,5 tuny.

„V posudku je i doporučení pro údržbové práce nutné do dvou let. Provést se musí výměna mostních závěrů, repase ložisek, injektáž trhlin podpěr i oprava krytu vozovky, včetně asfaltové zálivky a sanace podpěr,“ sdělil náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Na celkové vyřešení stavu mostu má město deset let. „Je tedy nejvyšší čas zahájit přípravné práce,“ dodal Kvaš.

Wonkův most se letos dočká

Na opravu čeká i Wonkův most v centru Pardubic. Silničáři se na náročnou rekonstrukci rušného úseku chystají několik let. Most, který Pardubákům slouží od roku 1960, má poškozená vnitřní lana a musí tak dojít k výměně. Dělníci by měli pracovat za částečného provozu.

Wonkův mostZdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

Zahájení stavby doposud brzdily práce na nadjezdu u nemocnice. Vedení města a kraje totiž rozhodlo, že tyto dvě stavby nemohou probíhat souběžně. Stavět by se ale mělo ještě letos. Poslední velké opravy tam kraj prováděl v letech 2005 a 2006.

Oprava mostů je pro Pardubice důležitá, přes Labe jich je ve městě málo. Kromě Wonkova a kapitána Bartoše mohou auta už jen na ty, které jsou součástí čtyřproudé silnice I/37 na Hradec Králové, a pak na svítkovský most do Rosic nad Labem.

V Řečanech s omezenou rychlostí

Dalším problémový most je v Řečanech nad Labem.

Stávající mostní objekt mezi Kladrubami nad Labem a Řečany nad Labem slouží od roku 1926.Zdroj: Pardubický kraj

Správa a údržba silnic Pardubického kraje ho hlídá od roku 2015. Vzhledem k jeho špatnému stavu je na něm maximální povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu. Vozidla nad 12 tun na něj nesmějí.

„V současné době se zpracovává aktuální posudek zbytkové životnosti, respektive únosnosti a předpokládaného času, který máme ještě k dispozici,“ informoval o aktuálním stavu ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Stavbu ale komplikují vysoké náklady na mostní provizorium, které by mělo vyrůst vedle stávajícího mostu.

Nový most by měla firma, která vzejde z výběrového řízení, postavit v příštím roce. Náklady se odhadují na 160 milionů korun. Most z roku 1926 se ale nachází v blízkosti národního hřebčína, jenž je zapsán na seznamu UNESCO. Nová konstrukce tak musí mimo jiné splňovat estetické kvality.

„Most je pro nás velkým tématem kvůli jeho stavu. Nový most ale musí splňovat určité podmínky. Zároveň by měl být postaven tak, aby vyhovoval plánům na splavnění Labe,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.