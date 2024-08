Svatební taškařice – platí svatební obřad nebo ne? To nechcete zažít! Říci si své „ANO“ před kamarády motorkáři je věc jedna, když se toho ale neplánovaně účastní místní starosta s matrikářkou, která poctivě vyplňuje veškeré údaje – tady končí všechna legrace. A co se stalo v sobotu Zdeňku Chlumeckému z Pardubic? Ve westernovém městečku Hill Valley u Luže na motosrazu? Ten příběh stojí za to si přečíst, Deník byl u toho.

Motorkářský matador Zdeněk Chlumecký požádal svého kamaráda, vlastníka Hill Valley Vítězslava Čeliše, aby mu coby šerif westernového městečka uspořádal fiktivní svatbu. S jeho dlouholetou přítelkyní Soňou Svobodovou. Sám dvakrát rozvedený, ona svobodná. „Kašlu na papíry od státu, chtěl jsem jen, aby zažila ten pocit svatby a mohli jsme si před kamarády, což považuji za nejvíc, říct své ano,“ přiblížil svůj záměr pan Zdeněk.

Ostatně, tak to i začalo. Šerif oznámil konání obřadu během pauzy motosrazu. Oba budoucí „pseudomanželé“ netušíc všeho zlého přišli na pódium. Šerif Čeliš jim přečetl klasická slova o obřadu i s tím, že se oba shodli na tom, že budou shodně používat jako střední příjmení „Ozzy", tedy přezdívku budoucího manžela. Pak ale přišel pro všechny šok.

„Ozzy mi dal volnou ruku ve všem, ať to udělám, jak chci, tak jsem toho využil. Dělal si ze všech vždycky a furt srandu, teď jsme mu to vrátili,“ smál se ještě dlouho po akci Vítězslav Čeliš.

Co tedy provedl? Nastrčený kamarád Emanuel zahrál starostu blízké Proseče a jeho manželka matrikářku. Všichni, včetně autora tohoto článku, uvěřili, že se jedná o oficiální obřad. „Zabiju tě! Woe“, znělo několikrát z úst budoucího manžela. „Měla to být sranda, ale tohle bylo na mě moc,“ svěřil se dojatý Zdeněk. „Oddávající byl hodně důvěryhodný, věřila jsem, že jsme se opravdu vzali i před úřady,“ řekla pro změnu po podivném obřadu nová nevěsta.

Jenže, to tak nebylo. Po hodině gratulací a všeho možného přišel pro novomanžele další šok. „Byla to jen sranda, tohle je můj kámoš Eman a matrikářka je jeho manželka,“ říkal z dostatečné vzdálenosti šerif Čeliš, i když ozbrojen. „I já jsem tomu uvěřil, možná by bylo lepší, kdyby to bylo oficiální, ale pr..el byla jako sviňa,“ okomentoval akci nestor motorkářů zvaný Číro.

I když novomanželé dostali fiktivní nové občanské průkazy, mají je jen na památku. Ale, kdo to má?