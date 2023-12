„Přesný počet diváků bude známý až v další fázi příprav, záleží na počtu sektorů a velikosti sedaček v jednotlivých sektorech. S tím souvisí pohodlí diváků a služby,“ dodal Dědek.

Změna územního plánu

Dědkovi do karet nehrál současný územní plán. Podle dosavadního územního plánu totiž poblíž Cihelny mohla stát hala, ale případný hotel, s kapacitou 400 lůžek a kongresovým sálem pro 500 hostů ne. Právě plánovaný hotel by měl ale investorovi zajistit finanční návratnost. Vedení města dalo už v červnu Dědkovi šanci a investor měl tak šest měsíců na to, připravit případnou změnu územního plánu. Podnikatel pro svou vizi potřeboval, aby město povolilo v místě, laicky řečeno, tak velkou stavbu.

Přestože to byl šibeniční termín a investor své plány a vizualizace představil pardubickým politikům jen pár hodin před začátkem zastupitelstva, jeho záměr prošel.

Zároveň svou vizi představil na sociálních sítích.

Kritika

Přestože byl tento bod zařazen do programu zastupitelstva jako první, jednání trvalo téměř tři hodiny a neobešlo se bez kritických výměn názorů.

Jednání se neobešlo bez kritiky části opozice, některým pardubickým politikům se nelíbilo, že změna územního plánu by v místě povolila postavit cokoli i to, že projekt neměli šanci vidět dříve.

„Pojistky města, že aréna vznikne, jsou zoufale slabé,“ upozornil opozičník Dominik Bečka (Piráti), od kterého již téměř tradičně zaznívala nejsilnější kritika.

„Nemáme s panem Dědkem žádnou dohodu, o tom, že tam tu halu opravdu postaví,“ dodal opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa (Piráti), podle kterého město mění plán na základě poptávky.

Námitkám pak oponoval sám primátor Pardubic.

„Vím, že ty obavy panovaly, nicméně ta změna územního plánu stále říká to, co tam je přípustné. To doplňkové nikdy nemůže vzniknout bez toho hlavního. To tvrzení, že se tam postaví jeden malý tenisový kurt a pak se tam postaví obchoďák, je nesmysl a populismus těch, kteří tam tu halu nechtěli," sdělil primátor Jan Nadrchal (ANO).

Schválení územního plánu předcházela debata o memorandu města s investorem. V dokumentu obě strany například řeší zeleň nebo dopravní napojení. Klady osmimiliardové investice nakonec zřejmě převážily a 23 zastupitelů pro záměr zvedlo ruku.

Přijatá změna nově v místě umožňuje například postavit hotel s neomezenou kapacitou, na pozemcích ale musí převažovat sportovní zařízení.

„Tento záměr je jednou z největších investic na území Pardubic v celé jejich historii, mající potenciál učinit z území „Nová Cihelna“ nové rozvojové centrum Pardubic a posílit pak prestiž i prezentaci města v nadregionálním měřítku,“ sdělil náměstek primátora Jan Hrabal.

Multifunkční aréna spolu se stavbou hotelu, tréninkové haly a parkovacího domu vytvoří živou část města s nabídkou služeb a obchodů. Areál bude doplněn o parkové a relaxační plochy. Investorem stavby bude skupina DD Invest Petra Dědka.

„Navrhnout současnou nejmodernější arénu považujeme za skutečnou výzvu. Cílíme na jedinečnou stavbu ohleduplnou k přírodě i městu. Velkou pozornost jsme věnovali úpravě okolí haly. Jde nám o to, aby vznikl živý areál s obchody a službami“, popsal architekt Opočenský. V návrhu je kladen důraz na MHD, pěší a cyklistické spojení z centra Pardubic. Parkování je řešeno v podzemí haly a v nadzemním parkovacím domě, část kapacity je na terénu.

