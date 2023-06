„Play off pro nás skončilo, ale žádné prázdniny. Čeká nás hodně práce. Zajeli jsme pro inspiraci,“ napsal na svůj Twitter k fotografii z hokejové arény, ve které své domácí zápasy hraje tým NHL New York Islanders.

Oficiálně své plány Dědek prozatím komentovat ale nechce.

Plán na novou hokejovou arénu politiky rozdělil. Čtenáři Deníku ale mají jasno

„K otázkám týkajících se vámi zmíněného tématu se v tuto chvíli vyjadřovat nebudeme,“ sdělil mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

Záměr investora se ale dá vyčíst nejen z údajů katastrálního úřadu, kde je jasně vidět, že majitel skupiny DD Group kupuje pozemky okolo Cihelny a nově budovaného Severovýchodního obchvatu města.

Jak by mohla multifunkční hala vypadat? Podívejte se na videu:

Zdroj: Dynamo Pardubice

Informace o jednání navíc potvrdilo vedení pardubické radnice, což potvrdil radní zodpovědný za územní plánování města René Živný. „Přišla nám žádost o změnu od firmy pana Dědka, která se týká haly na Cihelně, což je minimálně z několika pohledů nestandardní věc. Jednak z časové hlediska, protože by to rád projednal na červnovém zastupitelstvu a zadruhé tomu brání platné usnesení zastupitelstva z minulých let,“ sdělil Živný s tím, že radnice do současnosti odmítlo už 20 podnětů na změny územního plánu. Město se totiž v roce 2017 zavázalo, že do schválení nového územního plánu, nebude dělat žádné změny.

„Je tam výjimka, která se může týkat veřejně prospěšných staveb a zcela výjimečných smysluplných změn, které nesnesou časový odklad,“ dodal Živný s tím, že proti vybudování haly nic nemá, ale nesmí to ohrozit časový horizont přijetí územního plánu, na kterém zastupitelé dlouhodobě pracují.

Nové plány na výstavbu arény u pardubické Cihelny by investorovi muselo posvětit nejméně 20 zastupitelů. Podle vedení radnice by však tento projekt měl mít ambice získat souhlas napříč politickým spektrem.

„Já tam vnímán ten morální aspekt, vůči všem, kterým změny na základě toho usnesení z roku 2017 odmítáme, a vůči všem, kteří čekají na schválení nového územního plánu. Každý zastupitel si sám za sebe musí říct, jestli je to veřejně prospěšná stavba, která má smysl,“ řekl primátor Pardubic Jan Nadrchal s tím, že osobně není proti, ale rozhodnutí musí padnout napříč politickým spektrem.

„Čeká nás jedno z nejtěžších hlasování zastupitelstva, v němž nejde o koalici a opozici. Po důkladném zvážení všech pro a proti a s přihlédnutím na mimořádnost celého projektu, jenž má nadregionální přesah, jsem připraven usnesení podmíněně podpořit. O totéž jsem požádal kolegy,“ informoval náměstek primátora Jan Hrabal.

Dědkovi do karet nehraje současný územní plán a hlavně čas. Podle stávajícího územního plánu totiž poblíž Cihelny může stát hala, ale případný hotel s kapacitou 400 lůžek a kongresovým sálem pro 500 hostů ne. Právě plánovaný hotel měl investorovi zajistit finanční návratnost.

Výstavbu hotelu by umožnil až nový územní plán města, který se politici snaží zrealizovat už více než deset let. Jenže připravovaný dokument zase v místě stanoví výškové limity pro nové budovy. Dědek by tak musel čekat jednak na schválení klíčového dokumentu, a navíc poté zažádat o změnu.

Investor, který se zástupci města intenzivně jedná, by tak zřejmě rád změnil stávající územní plán, což by mu mělo zajistit rychlejší možnost výstavby.

Dostihy, nebo hokej? Koňákům se plán na novou halu nelíbí

Podle některých zastupitelů nad stavbou visí spoustu otazníků.

„Je potřeba si říct, že v tuto chvíli nikdo z nás neviděl návrh stavby nebo podrobnější studii. Rozhodovat bez znalosti těchto věcí, může být pro řadu zastupitelů problém,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Multifunkční arénu chtěl vizionář Dědek v Pardubicích dokončit v září 2025. Už teď je jasné, že projekt nabírá značné zpoždění. Vedení města čeká nelehký úkol: Rozhodnout, zda je projekt opravdu veřejným zájmem.