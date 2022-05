„Vycházeli jsme trochu z covidové situace, která na dva roky festival přerušila, a tak jsme byli trochu obezřetní a opatrní. Proto jsme zvolili menší prostor, který je intimnější, komornější, ale i tak se postupně plní a začíná to být velmi živé,“ vysvětila organizátorka Ivona Baklíková.

Menší počet stánků překvapil i návštěvnici Marcelu Novotnou. „Myslela jsem si, že toho bude víc, ale líbí se mi to jídlo, mexické výrobky jsou taky nádherné, Kolumbijci mají výborné makronky. Je to hezké, líbí se nám tady,“ řekla s úsměvem.

Letos se koná už 11. ročník. „Navazovali jsme na prvotní akce, které jsme dělali v rámci Evropského dne proti rasismu. Viděli jsme, že to odezvu má a že narůstá počet lidí z různých zemí, kteří trvale začínají žít v Pardubicích. Našim cílem bylo vytvořit nějaký prostor, kde se ti lidé mohou normálně potkat, kde mohou společně zažít nějaký hezký zážitek pod vedením různých lektorů, kde se prostě poznají,“ popsala pozadí vzniku festivalu Baklíková.

Úvodní akce nazvaná Pestrý Příhrádek opravdu dostála svému jménu, protože prostor hýřil všemi barvami a národnostmi. Lidé si pak mohli odpočinout i na blízké louce, kde byly nabízeny pro děti různé hry a workshopy.

První stánek patřil Mongolsku a po celou dobu u něj byly dlouhé fronty. „Na stánku nabízíme především mongolskou specialitu, která se nazývá chušúr. To je smažená placka plněná hovězím masem. A poté naše mléčné produkty, připravené tradičním způsobem. Je to mléko, jogurt a pak i sladké pečivo. Pokaždé je dlouhá fronta, všem to chutná,“ představila stánek Mianga, která v Česku žije 20 let a součástí festivalu je už od počátku.

Další stánek patřil Ukrajině. Zde si mohli nechat děti nakreslit něco na obličej. Často to byla srdíčka nebo ukrajinská vlajka. „Na stánku máme hand-made trička v ukrajinském stylu. Co se prodá, tak peníze půjdou na podporu Ukrajiny. Dále tu máme nálepky, které byly vytvořeny přímo na Ukrajině na její podporu,“ konstatovala Ukrajinka Alina Kočetková, která na festivalu také byla dosud každý rok.

Další stánek nabízel francouzské sladké speciality za dobrovolný příspěvek. „Máme tu typický francouzský jablečný dort. Jeho těsto je velmi tenké,“ představil nabídku Francouz Simon.

Simon na této akci byl poprvé, ale francouzský stánek tu podle jeho kolegyně Báry je už po mnoho let. „Líbí se nám, že zde potkáme mnoho lidí, se kterými můžeme mluvit, kteří mohou ochutnat. Je hezké, že tu jsou lidé z Mongolska, Kolumbie a dalších zemí spolu,“ řekl s nadšením Simon.

A podobný názor měl i Kolumbijec Karlos Andrés ze sousedního stánku. „Je to dobrá příležitost pro lidi potkat se s několika kousky různých zemí na jednom místě,“ podotkl.

Na stánku se svými kolegy nabízel kvalitní kávu. „Založil jsem tu firmu pro dovoz a pražení kávy z Kolumbie. U nás pražíme kávu z různých farem. Postupujeme podle doporučení SCA, což je asociace výběrové kávy v Evropě. Náš postup tvorby kávy je výjimečný,“ popsal Karlos.

Multikulturní týden pokračuje každý den až do 11. května, kdy bude zakončen akcí pořádanou ve spolupráci s univerzitami nazvanou Euforia stage. Po celý týden se lidé mohou připojit na různé workshopy, kde se budou učit tančit, vařit, vyrábět a podobně. Konat se budou také různé konference a přednášky. Celý program je k nalezení na stránkách: www.multikulturnityden.cz/program

Ten v Česku žije již 15 let. „Je to tady prima, báječné. Kdyby tady nebyly ideální podmínky, krásná země, krásní lidé, tak bych tu nezůstával,“ vysvětlil.

Další stánek patřil Mexičanům, kteří nabízeli pestrobarevné šátky, deky, kabelky a mnoho dalších tradičních výrobků u kterých se zastavilo velké množství lidí. S nimi sousedil stánek obyvatel Pobřeží slonoviny, kde byl pestrý výběr všemožných tradičních pokrmů u kterých bylo náročné vybrat jeden jediný.

Pro některé návštěvníky byla akce příjemným překvapením. Například Miroslav Fišer přijel do Pardubic na výlet s manželkou až z Moravy a když procházeli od zámku, narazili na tuto akci a rozhodli se tu zastavit. „Ochutnáváme placky z Mongolska a zatím se nám to moc líbí. Budeme ochutnávat dál, je tu i vystoupení, je to tu pěkné,“ řekl Fišer.

Akci provázela různá taneční a pěvecká vystoupení. Jednou z nejvíc emotivních částí bylo pěvecké vystoupení hudebníka z Ukrajiny Andrewa, které dohnalo mnohé diváky k slzám. Podobná nostalgie a nadšení byla i u následných vystoupení mongolských umělců.