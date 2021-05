„Žena vůbec netušila, že ji někdo sleduje, po chvíli dokonce zahlédla pánské přirození. Když se otvorem v jejím kabinkovém prostoru objevilo pánské přirození, byla v šoku, vyběhla pro pomoc a na podivného sexuálního delikventa upozornila zaměstnance,“ popsala policejní mluvčí Eva Maturová.

Podle svědků byl muž zhruba 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy ve věku kolem 25 let, měl delší tmavé vlasy po ramena, na sobě tmavé oblečení, na pohled ušpiněné rifle s nízkým sedem, zelenohnědý batoh, u kterého byly velmi povolené popruhy.

Ti však sousední kabinku našli prázdnou, muž, který měl potřebu ukázat svou chloubu, mezitím utekl. „Nejspíš několik minut před tím, vešel do vedlejší kabinky neznámý muž, zalamovacím nožem si 30 centimetrů nad zemí v oddělovací stěně připravil otvor o průměru 3,5 centimetrů a čekal na chvíli, kdy někdo vejde vedle,“ informovala Maturová.

Muži nestačilo se jen dívat, co se vedle odehrává, ale měl potřebu do dění ve vedlejší kabince vstoupit, a to dost nevšedním způsobem. „Kdyby zůstal jen u sledování, možná by o jeho činu paní vůbec netušila,“ konstatovala policejní mluvčí.

Záhadou zatím není jen majitel prezentovaného údu, ale i důvod, proč si vyřízl díru takto nízko, nad čímž se podivují lidé na sociálních sítích.

Po pachateli, který je podezřelý z výtržnictví a poškození stěny toalety, pátrá policie. „Pokud víte, kdo by to mohl být nebo máte jakékoliv informace vedoucí k jeho zjištění, volejte polabinským policistům na telefonní číslo 974 566 701. Využít můžete i tísňovou linku 158,“ vyzvala občany Maturová.