/FOTO/ Pardubičtí archeologové zkoumají stříbrný poklad, dvě stovky mincí ležely na pozemku v Bělečku více než 300 let.

Archeolog Tomáš Záruba při dohledávce | Foto: VČM

O volné sobotě se Ladislav Frémuth z Bělečka na Pardubicku rozhodl, že se pustí do opravy starého septiku. To ještě netušil, co mu práce přinese. „Je to starý barák, septik byl ve špatném stavu a bylo třeba ho opravit,“ vysvětlil muž.