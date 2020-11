Na linku 156 přišel telefonát, kde bylo slyšet pouze šustění a další neznámé zvuky. Jenže to se opakovalo několikrát za sebou.

V přijatém hovoru strážníkům na otázky nikdy neodpovídal, proto několikrát volali na číslo zpět. „To na jedné straně pro případ, že by člověk nevěděl, že jeho telefon nevědomky volá, na straně druhé je to ověření, že ten člověk například není v nesnázích a nepotřebuje pomoc,“ uvedli strážníci obsluhující operační středisko. Muž uvedl, že šlo o omyl, ale volání se opakovala až do rána.

Blokování tísňové linky je protiprávním jednáním a Městská policie Pardubice proto tento případ postoupí Českému telekomunikačnímu úřadu k projednání. Pachateli za zneužívání tísňové linky hrozí sankce až do 100 000 korun.