Muž zachraňoval koťátka. Ta to ale vůbec nepotřebovala

Nezachraňujte zvířátka. Nejspíš to nepotřebují. To je zpráva, kterou všem občanům vzkazují pardubičtí strážníci. Začala se jim totiž množit oznámení od samozvaných zachránců zvířat. Potíž je v tom, že tyto záchrany zvířátkům ve výsledku spíše ublíží. Podobné to bylo, když 29letý muž v Kunětické ulici v Pardubicích na konci pracovního týdne nalezl dvě čerstvě narozená koťata.

Muž zachránil koťátka. Ta to ale vůbec nepotřebovala. Foto: MP Pardubice | Foto: Deník/Lada Součková

Muž vzal novorozence k sobě a poté se obrátil na linku 156. „Následovalo předání zvířat do útulku a shánění pečovatele. Odchytář městské policie žhavil telefony na všechny strany, protože takto malá koťata potřebují krmit každé dvě hodiny. V přírodě by si s tímto intervalem poradila jejich matka, jenže vrátit koťata nasáklá lidským pachem by v této chvíli již byl risk. Kočka žijící venku by mohla mláďata odmítnout," informoval mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Před započetím záchranné akce by tak lidé nejdříve měli například kontaktovat záchrannou stanici, kde jim jistě poradí, co se zvířátkem udělat. Pomoc totiž většinou potřebují jen ta, která jsou zraněná. „Příroda si vždy poradí i bez zásahu člověka. Zatímco ptačí rodiče lidský pach nezajímá, pro mláďata savců může dotek znamenat zbytečný rozsudek smrti. Pokud proto nejsou viditelně zraněná, obraťte se nejdříve na jakoukoliv záchrannou stanici živočichů, nebo se poraďte s mobilním telefonem, který dnes má skutečně každý," dodal Sejkora.