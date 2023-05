V pátek 19. května se návštěvníkům otevřela pardubická muzea a galerie. Výjimkou nebyl ani pardubický zámek, kde byla návštěvníkům poprvé nově zpřístupněna Perštejnská rezidence, která je nejstarší šlechtickou rezidencí v Čechách.

Muzejní noc v Pardubicích 2023 | Video: Michal Žampach

„Připravili jsme pro návštěvníky dvě komentované prohlídky. Jednu s ředitelem Východočeského muzea Tomášem Libánkem a druhou s kurátorem sbírky zbraní Janem Tetřevem, z toho jedna je v palácové části a druhá ve zbrojnici,“ Deníku sdělila Kateřina Procházková z Východočeského muzea v Pardubicích.

Již 19. Muzejní noc nabídla možnost zavítat do prostor zámku, Domu U Jonáše, Mázhausu, leteckého muzea, Knihovního centra U Vokolků na Příhrádku a další místa. Jedinečnou příležitost si nenechali ujít návštěvníci nejen z Pardubic, ale i ze širokého okolí. Mohli tak zhlédnout výstavy a historické objekty v neopakovatelné večerní až noční atmosféře.

Mnohé zaujmula moderní expozice pardubického Památníku Zámečeku na pietním místě bývalého nacistického popraviště, kam lidi mohli dorazit přímo historickým trolejbusem. Další zajímavé místo bylo bezesporu muzeum MHD a železnice v Rosicích nad Labem, kam též mířil historický trolejbus a autobus. Muzeum zpřístupnilo pouze interiérové expozice, kde si ovšem na své přišli nejen děti, ale i lidé co mají prostě rádi vlaky a není jim jejich historie cizí.

Krematorium své brány otevřelo od 17 do 21 hodin a zpřístupněna byla historická budova, která letos slaví 100 let od prvního uskutečněného žehu. Budovu navrženou architektem Pavlem Janákem si návštěvníci mohli projít samostatně, na případné dotazy byli připraveni odpovídat zaměstnanci krematoria. Historii popisuje i venkovní výstava Chrám ohně – 100 let pardubického krematoria.

Zelená brána kromě stálých expozic a výstupu na věž nabízí výstavu NEDERLAND, HOLA----UMĚNÍ VOLÁ, kterou připravili studenti Střední školy cestovního ruchu a grafického designu Pardubice.

Zdroj: Michal Žampach

Muzejní noc se ve stejném čase konala také v dalších částech České republiky a přilákala velké množství návštěvníků. Celá akce proběhla zdarma.