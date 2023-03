Dobrý tip na výlet s dětmi. Východočeské muzeum otevře 18. března ráno na valech pardubického zámku velikonoční stezku. Věnuje se neobvyklým hrám a zvykům.

Velikonoční stezka na valech bude přístupná denně. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Velikonoce oslavíme až začátkem dubna, Velká pátek letos připadá na 7. dubna. Ale již v sobotu 18. března se můžete poprvé vypravit na valy pardubického zámku na velikonoční stezku, kterou připravilo Východočeské muzeum a na svátky se naladit.

Víte, odkud k nám přihopkal velikonoční zajíček? Ve které zemi přehazují vajíčka přes dům? Kde slaví palačinkový den? To vše se můžete dozvědět. Stezku tvoří desítka zastavení s úkoly a hádankami na vajíčkách, která návštěvníci najdou na zámeckých valech, většinou na stromech.

OBRAZEM: Barevné jarní květy zkrášlují Pardubice i okolí

Stezka bude volně přístupná od soboty 18. března po dobu otevření valů, tedy každý den od osmi do 16 hodin, od dubna pak do 18 hodin. „Velikonoční stezkou chceme děti i jejich rodiče a prarodiče naladit na blížící se svátky. Zároveň je to pozvánka na Velikonoce na zámku, které pořádáme 2. dubna,“ pozval ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Stezka se letos věnuje neobvyklým hrám a zvykům, které se k Velikonocím u nás i ve světě vážou. Děti i jejich doprovod zjistí, jaké zvyky s vajíčky se provádějí: koulení, ťukání, hledání a dokonce házení vajec přes dům. „Odhalí také, kde se o Velikonocích pouští draci,“ uvedla muzejní edukátorka Monika Kabešová. Slibuje, že návštěvníci nahlédnou i za hranice – seznámí se se vyky z Anglie, Norska nebo dokonce Bermud.

FOTO: Pozvánka na příjemný výlet na Pardubicku. Park Mošnice nezklame

Součástí stezky je i letos velikonoční keř na druhém rondelu valů. Kdo přinese vlastnoručně vyrobenou kraslici, může pomoci se zdobením a potěšit ostatní návštěvníky.