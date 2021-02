Od pondělí se pro chodce uzavře podchod v Rokycanově ulici, který mnozí znají jako Myší díru.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Průchod, kterým chodci podcházejí železnici a rychlodráhu z Rokycanovy do Sladkovského ulice nebo opačně, čeká oprava. "Průchod by tu měl být v budoucnu příjemnější a bezpečnější. Získá nové osvětlení i obklady, a naopak přijde o nevábné zákoutí a schody k autobusové zastávce. Přibude nová rampa, která pěším zajistí bezbariérový vstup do Rokycanovy ulice i na zastávku autobusů Hlaváčova," přiblížila opravu mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.