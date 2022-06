Vedení Pardubického kraje, které je za kolaps autobusové dopravy primárně zodpovědné, slibuje nápravu na začátku následujícího týdne. „Děláme maximum, co je v našich silách, tlačíme na společnost BusLine, aby vše uvedla co nejrychleji do stavu, který odpovídá uzavřené smlouvě. Zároveň obvoláváme další dopravce, zda jsou nám schopni a ochotni pomoci a některé turnusy místo společnosti BusLine zajistit. Momentálně to vypadá, že bychom mohli od pondělí snížit počet neodjetých spojů na polovinu,“ slíbil náměstek pro dopravu Michal Kortyš.

Hejtman Martin Netolický zároveň uvedl, že kraj na dopravce uplatní sankce. „V úterý jsme definovali jasné a nepodkročitelné podmínky směrem k dopravci. Stávající situaci považuji za šlendrián a flagrantní porušení smlouvy, protože dopravce věděl dlouho dopředu, že v neděli 12. června začíná zajišťovat autobusovou dopravu ve čtyřech oblastech. Smlouva hovoří jasně a smlouvy jsou od toho, aby se dodržovaly,“ sdělil hejtman Netolický.

S obdobně tragickou situací se cestující potýkali na přelomu minulého roku, kdy šoféři chyběli tehdejšímu dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí. Tehdy však případnou penalizace kraj blíže nekomentoval a jízdní řády pouze přešly do prázdninového režimu.