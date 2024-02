Tentokrát dělníci upraví rizikový přechod pro chodce. Jde o úsek v ulici Na Drážce, který hojně využívají děti při své cestě z nebo do školy. Konkrétně se jedná o přechod za zastávkami městské hromadné dopravy ve směru na Dubinu. Jako jediný nemám žádný ochranný prvek.

Potom, co křižovatka na podzim dostala nový povrch, tu silničáři budou pracovat znovu. Jak se změní nebezpečný úsek, kde řidiči často chybují?

Ostrůvek, nebo semafory?

Radní už dali zelenou pro oslovení osmi možných dodavatelů, kteří k záměru nyní vypracují projektovou dokumentaci. Město od dodavatele požaduje projektovou dokumentaci pro společné řízení s položkovým rozpočtem.

„Dá se očekávat, že v návrhu, který vítězný projektant zašle, bude ochranný ostrůvek, aby to vyhovovalo normám. My jsme se bavili také o tom, že by zde mohla být světelná signalizace. Můj osobní názor je, že bych sem světelnou signalizaci nedával, ale pokud i na základě projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a policií vznikne požadavek, že tam semafor má být, tak tam bude,“ přiblížil náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že bezpečnost občanů je prioritou.

Přechod by se mohl začít upravovat nejdříve na podzim. Záležet bude na vysoutěžení projektu a následně také dodavatele. Silnici vlastní Ředitelství silnic a dálnic, úpravy přesto zaplatí město.

„Máme předběžný souhlas ředitelství silnic a dálnic, jež je vlastníkem komunikace, s úpravou přechodu,“ potvrdil Hrabal. Město se tak rozhodlo vzhledem k vyššímu počtu nehod na tomto místě.

„Předpokládaná hodnota této zakázky by neměla přesáhnout 130 tisíc korun,“ doplnila tisková mluvčí radnice Kristýna Vlasáková.

Rizikový úsek

Za nehodami na frekventovaných křižovatkách ve městech je podle odborníků v drtivé většině nepozornost řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu.

„Nejčastějšími příčinami jsou podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na červené světlo. Dalším častým důvodem je i situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla,“ informoval Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Na základě dat pardubického magistrátu se v tomto místě, na přechodu nebo v jeho blízkosti, od roku 2006 stalo 29 nehod, přičemž ve valné většině z nich byla chyba na straně řidiče vozidla. V roce 2020 zde v pracovní den projelo průměrně téměř 14 tisíc aut. Pardubičtí šoféři tu navíc bourají nejčastěji.

Podle krajské koordinátorky Besipu Radky Osterové ale není tato křižovatka nijak záludná. „Je symetrická a platí zde základní pravidla. Řidiči musí dát přednost protijedoucím autům a protijedoucím odbočujícím doprava. Zde se to může zdát jako problém, protože řidiči, kteří vidí odbočující vozidlo vpravo, jsou od něj poměrně daleko a nemusí si uvědomit, že i tomuto řidiči musí přednost dát,“ popsala Osterová.

Pardubičtí šoféři tu ale bourají nejčastěji, hlavním důvodem je, že nedají přednost při odbočování vlevo.