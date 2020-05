V úterý totiž poslanci rozhodovali o tom, zda bude mít kompenzační bonus, vyplácený v souvislosti s pandemií živnostníkům a dalším, dopad na rozpočty samosprávy či nikoliv. „Podporujeme senátní návrh, aby byl kompenzační bonus vyplácen bez finančního dopadu na samosprávy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pokud bude mít vyplácení kompenzací další dopad na rozpočty samosprávy, může to pro řadu obcí znamenat omezení či úplné zastavení některých investic. „Jen pro náš kraj znamená pokles nad rámec očekávaného sníženého inkasa daní propad o dalších 75 milionů korun. Celkem tak letos přijdeme oproti původním předpokladům o 800 milionů korun. Přesto však stále držíme slovo a investice neomezujeme. U obcí to však velmi reálně hrozí,“ uvedl hejtman Netolický. Kompenzace by měly být podle svazů hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo dopad na rozpočtové určení daní. Původně však byla k vyplácení bonusů vybrána daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.