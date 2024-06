Koupit dítěti kopačky nebo brusle? Bude hrát fotbal nebo hokej? Jenže jen brusle nestačí. K tomu hokejku, helmu, chrániče… Tak na to nemáme – to si asi říká spousta rodičů, jejichž dítka by si chtěla vzít vzor z našich zlatých hokejistů z pražského mistrovství světa a následovat Hašky, Jágry, Pasterňáky a další. Je opravdu hokej sportem pro vyvolené? Je opravdu tak finančně náročný, že si ho mohou dovolit hrát jen děti movitějších rodičů? V Pardubicích určitě ne! Dokonce v prvních fázích nestojí výstroj prakticky nic, dětem ji totiž kluby půjčují zdarma. Alespoň v začátcích.

Časy, kdy i ti nejtalentovanější hokejisté, kteří dosáhli met nejvyšších, vyrůstali na vesnických rybnících, jsou dávno pryč. Dnes mají například v českém „Hockeytownu“ – Pardubicích k dispozici dvě haly, k tomu posilovny, pronajaté tělocvičny… A hlavně je vedou i profesionální trenéři.

Ale zpět k výbavě. „Pro začínající hráče máme připravené zdarma startovací sety, které průběžně doplňujeme. Hráči si je mohou zapůjčit, dokud z nich nevyrostou. Poté, pokud jsou v dobrém stavu, je půjčujeme dalším začínajícím hráčům. Momentálně máme v oběhu asi 150 setů,“ řekl Pardubickému deníku hlavní trenér pardubické mládeže Petr Hemský ml.

Děti mohou v Pardubicích začínat v útlém věku a nedostanou od hokejových trenérů jen hokejovou průpravu. „V Dynamu máme Sportování s Dynamáčkem, které probíhá v květnu a červnu. Je to vyloženě pohybový kroužek pro děti ve věku od 4 do 6 let, na který pak od září do března navazuje Bruslení s Dynamáčkem, opět pro děti 4 až 6 let. To je dvakrát týdně od září do března a stojí tři tisíce korun,“ dodává Hemský.

Český svaz ledního hokeje podporuje začátky hokejistů po první dva až tři roky sportování. Do jednotlivých klubů i nižší úrovně každý rok přijde kolem deseti hokejových souprav. Klub je rozdělí mezi nově příchozí, takže náklady na start kariéry jsou minimální. Čím starší dítě, tím ovšem větší náklady. U malých dětí nákladnější dopravu většinou hradí klub, jezdí se autobusem. Kolem páté, šesté třídy chtějí rodiče většinou vidět své potomky na ledě, tak je vozí na rozumné vzdálenosti často sami.

Náklady pak rostou s růstem dítěte, brusle mohou vyjít na dva tisíce, když se bavíme o školákovi z první třídy. Pak ve starších žácích mohou přijít i na dvacet tisíc. „Záleží na kvalitě, značce, jsou samozřejmě i levnější. Hokejka, když mám malé dítě, je v řádech menších tisíců, v deváté třídě už ale může vyjít i na 7, 8 tisíc. Můj syn jich v deváté třídě měl 14,“ uvedl Richard Čihák, dlouholetý trenér mládeže, který si prošel Pardubicemi, Chrudimí a nově rozjíždí mládež v Nové Pace.