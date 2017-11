Na kole od pramene Labe až do Hamburku

Pardubice - V konečné podobě by se lidé po Labské cyklostezce měli dostat od pramene Labe až do Hamburku. V Pardubickém kraji je zatím vybudováno jen několik kilometrů, a to z Pardubic do Brozan. Usilovně se ovšem pracuje na přípravách výstavby celého úseku, který vede Pardubickým krajem.

Po letech jednání s majiteli pozemků, se nyní v úseku z Hradce Králové do Pardubic podařilo již většinu pozemků vykoupit a vše se blíží vlastní realizaci. K té je nejblíže úsek Hradec Králové – Vysoká nad Labem, kde došlo již k vyhodnocení podaných nabídek na stavbu této etapy. Zahájení vlastní stavby je plánováno na březen 2018 s pravděpodobným dokončením v říjnu 2018. Úsek by měl podle projektového manažera Tomáše Jeřábka stát zhruba 30,2 milionu korun. „Podle mého názoru je Labská cyklostezka pro cyklisty našeho regionu stejně důležitá komunikace, jako pro motoristy silnice D43,“ okomentoval radní zodpovědný za sport, volnočasové aktivity, cestovní ruch a informatiku René Živný. Po úplném dokončení by Labská cyklotrasa neměla sloužit jen turistům, ale také k zajištění cesty lidem do zaměstnání. V blízkosti cyklostezky se nacházejí velcí zaměstnavatelé, ať již chvaletická a opatovická elektrárna či průmyslová zóna v Pardubicích. I zlepšení infrastruktury pro cyklisty by mělo do regionu přitáhnout větší množství cykloturistů. Počítá se s napojením také okolních zajímavostí, jako je hřebčín v Kladrubech nad Labem, rodiště architekta Gočára v Semíně či se sjezdem do centra Přelouče. Přípravu cyklostezky realizují za tímto účelem vytvořené svazky obcí. Dříve vznikl spolek HRADUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA, jehož činností je příprava úseku z Hradce Králové do Pardubic. Jeho ředitelem je starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Druhou část, z Pardubic na Týnec nad Labem, spravuje svazek obcí PARDUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA a ředitelkou je zde starostka Přelouče Irena Burešová. Projektovým manažerem cyklostezky je Tomáš Jeřábek. „Kdy bude hotová celá cyklostezka nedovedu odhadnout, ale doufám, že do roku 2022,“ uzavřel René Živný. (als)

