Jan Kovář sice bydlí v Pardubicích, ale pro jídlo rozváží v Hradci Králové. „Když je pěkně, tak jedu z Pardubic do Hradce a pak zpátky. Kompletně je to cca 100 km denně. Normálně tu jezdí většina kurýrů autem, na kole rozvážíme asi dva,“ popsal.

Jaké byly jeho začátky? „Když jsem nastoupil na hlavní pracovní poměr jako kurýr, tak jsem viděl tu aplikaci a v duchu jsem si říkal, do čeho jsem to skočil. Za pár dní jsem to ale už zvládal, skvěle mi tenkrát radili na dispečinku,“ uvedl.

Krom možnosti jezdit na kole, si také nemůže vynachválit flexibilní pracovní dobu a to že se každý den potkává s lidmi.

„Na týden dopředu si naplánuji směny a přes to prostě vlak nejede. Denně pracuji tak šest až sedm hodin. Lidi mě na ulici poznávají a zdraví a také mám dobré vztahy s majiteli restaurací. Nedá se úplně říct, kdy je špička. Někdy je to i celý den. Nedá se ani říct, že bych pořád rozvážel to samé. Někdy jsou to spíš asijská jídla, někdy zas McDonald’s. Je to různé,“ vysvětlil.

Lidi si podle něj na rozvoz hodně zvykli a využívají ho více jak dříve. „Rádi si to nechají dovézt.

Přes pandemii asi maličko zlenivěli. Během ní bylo víc práce a míň kurýrů. Teď jak je hezky, tak se lidé zas vracejí na zahrádky restaurací,“ usmál se Kovář.

Nezastaví ho ani špatné počasí

Ani špatné počasí tohoto milovníka cyklistiky nezastaví. „Jezdím i v dešti, pro mě není na kole nic náročné. Nezastaví mě ani zima, když je pod nulou,“ dodal Kovář. „Bez kola nemůžu být.“

Vidí v práci kurýra s jídlem nějaká negativa? „Někdy toho má člověk prostě plné kecky, ale to není nic špatného. Když třeba jezdíte tři dny v kuse v dešti,“ poukázal na jedno z negativ své práce.

Díky tomu, že na kole procestoval velkou část Evropy a naučil se několik jazyků, dokáže příjemně překvapit objednávající si cizince.

„Když vidím, že to je třeba francouzské číslo, tak na ně začnu mluvit francouzsky a to jsou úplně překvapení, kde jsem se to naučil,“ řekl se smíchem.

Až k polárnímu kruhu

Cestovat na kole začal Jan Kovář ve dvaceti letech. Prvně po Evropě, ale nejen s jídlem roste chuť, takže se začal pouštět i do vzdálenějších končin.

Začínal ježděním do Německa, Belgie, ale pak to dával až na Gibraltar, do Maroka a až na polární kruh. Pak přišlo na řadu Rusko, Austrálie a Japonsko.

V poslední uvedené zemi se ale zranil a překvapil tak několik místních v nemocnici. „To si takhle jedu a najednou cítím něco teplého na ruce, kouknu a vidím, že mi tam teče krev. Tak jsem si to vázal tričkem a vyrazil jsem do nemocnice. Tam na mě všichni vykuleně koukali a začali tam kolem mě poskakovat. Nemohli pochopit, že tam nejsem autem. Říkali mi, že tam budu muset něco zaplatit, tak jsem si chystal doklady a kartičku pojištěnce a najednou přišel jejich hlavní doktor že peníze nic a všichni si mě tam fotili,“ popsal svou zkušenost se zdravotnictvím v zahraničí.

Kam dál?

Krom svého věrného kola cestuje Jan Kovář sám, ale sem tam se k němu někdo na chvíli připojí. „Občas se s někým potkám, dáme se do řeči a chvíli spolu jedeme. Mám díky tomu i pár známých s kterými jsem v kontaktu.“

Cesty si plánuje týden až 14 dní dopředu a veškerou výbavu si veze samozřejmě na kole. „Sbalím stan, hygienu, malou plynovou bombu, pár desetníků do kapsy a jedu. Krásně se vyčistím hlavu.“

Někdy se ale cestování neobejde bez trochy nebezpečí. V Austrálii ho třeba kousl pavouk, ale nic mu z toho nebylo.

„Zažil jsem v Kanadě medvědy, těch jsem se nebál. Jen když stanujete, tak si musíte na noc pověsit jídlo na strom, aby se k němu nedostali,“ upozornil případné další turisty.

Nyní se chystá na další cestu po Evropě. Z Česka vyrazí přes Německo a Franci do Španělska. Cesta by měla být dlouhá asi 600 kilometrů. „Ročně ujedu okolo dvaceti tisíc. Jídlo si vždycky řeším na místě. Ve Španělsku roste spousta ovoce u cesty, když si utrhnete, tak to nikomu nevadí.“

Jakou zemi byl projel na kole nejradši? „Nejraději bych projezdil Činu, Nepál a Indii,“ uzavřel svůj příběh Jan Kovář.

Jana Pfeiferová