V bývalé reálce naproti krajskému úřadu se dnes otevřelo první z veřejných očkovacích center v Pardubickém kraji. Přestěhovalo se sem z nemocnice, stejný přesun čeká 1. února i Chrudim, Svitavy, Litomyšl a Ústí nad Orlicí, kde taktéž nyní působí v nemocnicích. Nyní se v těchto městech hledají vhodné prostory. Od března by takových center mělo být v kraji minimálně 17.

„Bohužel ale čelíme nedostatku vakcín a jejich špatné distribuci. Zatímco náš kraj má pět procent obyvatel Česka, vakcín jsme dostali pouze dvě procenta. A na počet vakcín stejně jako Karlovarský kraj, který je přitom o třetinu menší,“ posteskla si krajská radní za zdravotnictví Michaela Matoušková.

Stejně jako ve špitálech i do reálky zatím míří pouze zdravotníci a lidé z dalších složek IZS, včera konkrétně hasiči. Zkušební provoz pilotního centra v reálce má vychytat mouchy před budováním dalších.

„Nechali jsme se očkovat celá rodina, jsme samí zdravotníci. Sama už jsem covid prodělala, lehkou formu, ale je potřeba vytvořit kolektivní imunitu,“ řekla Zdena Hrázská, dětská zdravotní lékařka.

Na očkování netrpělivě čekají už i mnozí senioři.

V reálce přitom zatím podle slov hejtmana Martina Netolického nejsou otevřeny všechny tři vybudované přepážky, ale kvůli nedostatku vakcín zatím pouze dvě. „Zítra přivezeme dalších 4000 vakcín, ale další přísliby nemáme,“ uvedl hejtman.



Od prosince bylo v kraji aplikováno 2000 vakcín, další jedno plato s tisícovkou vakcín nad rámec centrálního systému hejtmanství přivezlo z Brna v neděli. Bez něj by neměl včerejší start vakcinačního centra v reálce smysl.

Hejtman i radní Matoušková podrobili dnes vládu opět tvrdé kritice za nepřipravenost, zmatečné a stále se měnící informace. Pardubický kraj je ostatně jedním z dalších, které kvůli tomu budují vlastní vakcinační strategii.

Kraj se zároveň rozhodl pro systém kompletní, tedy dvojité vakcinace v intervalu 21 dní. Některé země kvůli obavám z nedostatku vakcín chtějí aplikovat dvojnásobnému počtu lidí jen jednu dávku, ta však chrání imunitu jen zhruba z 50 procent. Je navíc otázkou, do kdy nejpozději může být aplikována druhá dávka.

„Devátého února jdeme s kolegy na druhou dávku,“ uvedl jeden z přítomných profesionálních hasičů v čekárně, když už měl po všem a setrval zde jen z důvodů monitoringu případných zdravotních komplikací. „Od nás ze základny zájem o očkování má zhruba polovina lidí,“ dodal.

„Byla to jen jehlička, bolelo to méně než při jiných očkováních. Nesdílím obavy velké části veřejnosti,“ přidal se zdravotnický záchranář Zdeněk.

Odbavení ve vakcinačním centru vypadá skoro jak na letišti. Zaregistrovaní zájemci nejdřív projdou přes „papírovou“ a poté zdravotní kontrolu, až pak jim je v dalším uzavřeném boxu aplikována vakcína. Poté čekají vedle v improvizované čekárně 30 minut kvůli případným komplikacím, až poté mohou odejít.

Venku před reálkou si už vstup do vakcinačního centra zvědavě prohlížel párek seniorů. „Jdem se jen podívat, čekáme, až nám registrační formulář přidělí termín. Covid jsem prodělala a už nechci znovu. Bylo to hrozné a nerada bych to zažila znovu,“ řekla asi pětašedesátiletá paní, která s představila jako Marie Brázdová.

Oba odmítli pochybnosti, zda nemají z vakcíny strach, podobně jako velká část populace. „Tak lepší vakcínu, i kdyby měla mít nějaké vedlejší účinky, než riskovat těžké zdravotní komplikace z covidu nebo dokonce to nejhorší,“ odpověděl její manžel.