Nebezpečí křižovatky si všimla i obyvatelka města Hedvika Dvořáková. „Tahle křižovatka je hodně špatná. Opravdu nebezpečná je, obzvlášť když jedete od Hradce do Holic. Je to tam samá havárka,“ uvedla.

S tím souhlasí i další místní obyvatelka „Jsou tam často nehody, takže je dobře cokoliv se s tím bude dělat,“ dodala Lenka.

FOTOGALERIE: Kino v Holicích si na sebe nevydělá, udržují ho však kvůli tradici

Místo je problematické především pro méně zkušené řidiče. „Já se považuji za celkem zkušenou řidičku, takže vím, že na takových místech si člověk musí dát pozor. Ale mám dcery, které budou za chvíli dělat řidičák a takováto místa jsou poměrně svízelná. Budu raději, když bude křižovatka bezpečnější,“ doplnila řidička Lenka.

Vše o Holicích najdete zde

V loňském roce začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jednat o projektu. Stavba by měla začít do jednoho až dvou let.

Křižovatka byla na základě výzkumu BESIPu vyhodnocena jako vysoce nebezpečná.

Vizualizace okružní křižovatky na obchvatu směrem na Dolní Roveň.Zdroj: ŘSD

„Na křižovatce pravidelně dochází k nehodám, bylo tam i několik smrtelných nehod s vážnými následky, je to opravdu nebezpečné místo,“ popsal starosta města Ondřej Výborný.

VIZUALIZACE: Stavba přeložky státovky z D35 u Sezemic do Holic se blíží

„Na základě podnětu Policie ČR a Krajského úřadu Pardubického kraje byla v roce 2020 zpracována studie na možnost úpravy křižovatky tak, aby byla zvýšena její bezpečnost. Z této studie vyplynulo, že nejlepším řešením je přestavba na okružní křižovatku,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Dopravu by následná rekonstrukce a související uzavření křižovatky neměla výrazně ovlivnit. „Vzhledem k tomu, že v době realizace už bude spuštěn provoz na úseku dálnice D35 Časy - Ostrov, doprava na I/35 by měla klesnout zhruba na třetinu současných intenzit, a tudíž by dopady na Holice a okolí neměly být tak zásadní,“ dodala Drkulová.