Na místě spalovny by mohla být společná dotřiďovací linka

Pardubicko – Snaha dokončit odkup spalovny v Rybitví pokračuje. Okolní obce by k jeho spolufinancování mohla motivovat vize společné politiky nakládání s komunálním odpadem. Od roku 2020 se má totiž ze zákona zvýšit podíl recyklace na 50 procent a od roku 2024 začne platit zákaz skládkování. Na místě spalovny by proto mohla vyrůst třeba dotřiďovací linka nebo překladiště odpadu. Právě o tom jednali zástupci města Pardubice s okolními obcemi.

Pardubice spalovnu jen tak neodkoupí.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Setkali jsem se s primátorem Charvátem nejen s majiteli spalovny, ale i se starostkou Přelouče a se starostou Lázní Bohdaneč. Dohodli jsme se, že jsou obce ochotny přispět na odkup spalovny s tím, že se bude jednat o jakýsi základ pro společnou odpadovou politiku. Že se vytvoří třeba akciová společnost, která na místě spalovny bude likvidovat odpad ze všech dotčených obcí,“ uvedl pardubický zastupitel František Brendl (Pardubáci), který je předkladatelem návrhu o odkupu spalovny. „Podobně funguje i hospodaření s odpadními vodami, které na Pardubicku zajišťují Vodovody a kanalizace. Na podobném modelu bychom to chtěli postavit,“ dodal Brendl.



Společnost AVE CZ, které spalovna patří, podle zastupitele Brendla potvrdila, že nabídka odkupu platí a že pro ni je město stále partnerem. Cenu 35 milionů však společnost považuje za definitivní. Níž už nepůjde.



Odkup spalovny město schválilo letos v červnu, ovšem bez plánu dalšího využití objektu a pozemku. Už při dalším hlasování ale bojovníkům proti spalovně koutky klesly. Zastupitelé na odkup průmyslového objektu v rybitevském katastru v místech zvaných Křičenský kout neschválili peníze. Některé obce, například Srnojedy nebo Rybitví, už tehdy projevily ochotu se na koupi spalovny finančně podílet. Další, právě Přelouč a Lázně Bohdaneč, se do rozhodnutí nehrnuly. Nyní se postoj začíná měnit.



HLEDAJÍ SPOLEČNOU ŘEČ

„Začínáme si pomalu rozumět. Město Pardubice chtělo spalovnu odkoupit, aniž řeklo, co s ní chce dělat. Kdybychom na to přispěli městskými penězi, těžko bychom to našim obyvatelům zdůvodňovali. Ovšem teď, když je ve hře založení společnosti, která by se zaobírala likvidací komunálního odpadu, je to pro nás daleko schůdnější. Čekáme teď na konkrétní návrh, který z magistrátu vzejde, pak jej budeme projednávat na zastupitelstvu,“ vysvětlil starosta Lázní Bohdaneč Miloš Karafiát.



„To, že pan Brendl jednal již s dalšími obcemi, je pro mě nová informace,“ řekla Deníku starostka Přelouče Irena Burešová. „Původní návrhy vycházející z pardubického magistrátu, že bychom finančně přispěli Pardubicím pouze na odkup spalovny, byly pro nás neakceptovatelné, nedostali bychom vlastně žádnou protihodnotu. Navrhla jsem tedy na našem setkání s panem Brendlem, že by se mohla založit například akciová společnost zajišťující společnou likvidaci komunálního odpadu. Společný postup si pak dokážu představit, pokud naše město přispěje do této nově vzniklé společnosti,“ dodala Irena Burešová.



Obce a města na Pardubicku tudíž čekají na konkrétní návrh společné odpadové politiky. O něm a o uvolnění peněz na odkup spalovny se bude hlasovat na prosincovém pardubickém zastupitelstvu. (jpr)