Pardubice totiž oprašují pět let starý projekt, který počítá s vybudováním vodního díla na okraji města u Spojilského odpadu. Poblíž plánovaného severovýchodního obchvatu by měl vzniknout mokrý poldr.

Ochránil by Pardubice před povodní, ale také by sloužil jako rekreační oblast.

Základní plocha je plánována na necelých 11 hektarů (nádrž Seč má 220 hektarů). „Z roku 2014 máme projekt pro územní rozhodnutí, který nebyl kvůli problémům s výkupem pozemků dotažen do konce,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková (ANO) a dodala, že před pěti lety se počítalo s tím, že by výkup pozemků vyšel na 60 milionů korun.

Na doprojektování stavby bude potřeba asi 200 tisíc korun. „Výhodou celého projektu je, že je prakticky celý hotový a zbývá dodělat a aktualizovat pár posledních úkonů,“ informovala Dvořáčková.

Dokumentaci chce předat Povodí Labe, jež by mělo stavbu zhotovit. „Jelikož nemáme v rukách finální verzi, nelze zatím částku za toto dílo vyčíslit, ale jistě by stálo přes 300 milionů korun. A není v moci města to ufinancovat. Budeme se snažit předat projekt Povodí Labe, aby to zařadilo do svých investičních akci a s pomocí dotací poldr vybudovalo,“ uvedla Dvořáčková.

Příští pololetí chce mít radnice připravenou všechnu dokumentaci. „Pokud si to Povodí Labe zařadí do svého investičního plánu, mohlo by se stavět v roce 2021 a v roce 2022 by mohlo být hotovo. Ale to jen v případě, že by šlo vše podle plánu,“ poznamenala Dvořáčková.

Kromě hledání zhotovitele čeká ještě na pardubické úředníky jednání s majiteli pozemků. Pardubice sice vlastní asi třetinu z nich, ale zbytek je soukromých vlastníků. Pokud by vlastníci dál s prodejem nesouhlasili, je město připraveno i na variantu pozemky v zájmu veřejně prospěšné stavby vyvlastnit.

Mokrý, nebo suchý

Ne všem zastupitelům se projekt zamlouvá. „K tomuto obnovenému projektu neznáme žádné podrobnosti. Nikdo nás o něm zatím neinformoval. Ale v minulosti se mluvilo i o suchém poldru u obce Spojil. Proto nevím, z jakého důvodu se paní náměstkyně rozhodla pro tuto variantu,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl. Podle Dvořáčkové jiný než mokrý poldr nepřipadá v daném území v úvahu. „Je tam vysoká spodní voda. Kdyby se tam vytvořil suchý poldr, cokoliv by se tam vysadilo, by shnilo,“ vysvětlila.

O něco shovívavější je k mokrému poldru Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty): „Tak, jak paní náměstkyně celý projekt představila, se mi líbil. Tedy s ohledem na to, že by měl nejenom ochránit město před velkou vodou, ale měl by plnit i rekreační funkci. I proto jsem prosil, zda by ten bod byl schválen. Ale nebyl jsem vyslyšen. Takže teď si nejsem vůbec jistý, že to směřuje k tomu řešení, jež by splnilo všechny tyto parametry,“ uvedl Jakub Kutílek.