Podle ní je k 1. březnu v aktivní záloze armády 3 640 vojáků, z toho 377 žen. Dobrovolné vojenské cvičení absolvovalo od roku 2016 doteď 191 lidí.

Vyšší zájem o dobrovolné vojenské cvičení přímo v Pardubickém kraji potvrdil ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice Petr Holý. Lidé se podle něj chtějí připravit na případnou válku a umět střílet.

Podmínky pro přijetí do aktivních záloh a na dobrovolné vojenské cvičení:



- věk 18 let a více

- občanství ČR

- trestní bezúhonnost

- zdravotní způsobilost

- splnění kvalifikačních předpokladů, tedy mít aspoň výuční list

- podepsání prohlášení o nepodporování extremismu

Rušno je nyní také na střelnicích. „Narostl zájem o získání zbrojního průkazu, zvýšil se počet prodaných zbraní a především střeliva do nich,“ uvedl majitel prodejny střeliva a střelnice Esako v Pardubicích Eduard Sýkora s tím, že obdrželi i zakázky na zbraně a střelivo za 400 tisíc korun.

Stále více lidí se podle jeho slov chce učit střílet. „Na střelnici se velmi často objevují zákazníci, kteří nikdy nedrželi zbraň v ruce,“ doplnil Sýkora.

Větší zájem o zbraně potvrdil i Vladislav Sýkora, majitel a provozovatel střelnice v Dašicích. „Je pravda, že se zkoušky u nás dělají častěji. Nemusí to být nynější situací, protože žadatel si může vybrat střelnici, kde chce zkoušku složit. Ohledně válečného stavu se na nás lidé zatím neobrací, jen se občas diskutuje. Střelnici provozuji standardně,“ řekl.

„Zájemce o vstup do aktivních záloh se může odesláním elektronického formuláře zaregistrovat v pohodlí domova na webových stránkách kariera.army.cz nebo navštívit jedno z rekrutačních míst. Poté bude pozván na schůzku na rekrutační pracoviště, kde po ověření splnění zákonných podmínek podá Žádost o zařazení do aktivní zálohy a bude odeslán k vojenskému lékaři k prohlídce. Pokud bude zdravotně způsobilý a je pro něj vhodné služební zařazení v aktivních zálohách, vydá příslušné krajské vojenské velitelství Rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy,“ popsala podmínky mluvčí Kanceláře Generálního štábu Armády České republiky Magdalena Dvořáková.