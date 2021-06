Sportoviště původně město chtělo dostavit k hokejové hale, jelikož hokejisté se nyní rozcvičují venku na parkovišti. Zabudovat ho do připravovaného parkovacího domu ale politici vidí jako výhodnější variantu. Rozcvičovnu hokejisté potřebují mimo jiné proto, aby v Pardubicích mohla fungovat mládežnická hokejová akademie. „V zájmu města je, aby se tu akademie udržela bez ohledu na to, jakého máme akcionáře nebo jestli se tu hraje extraliga,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Mazuch.

Hřiště na střeše parkovacího domu bude oplocené vysokými sítěmi, aby z něho míče nelétaly do okolí. „Nevyužíval by ho jen hokejový klub, ale i jiné sportovní kluby, případně také školy a podobně,“ dodal Mazuch.

Hřišti ale bude muset ustoupit zelená střecha, která měla podle původního návrhu zabrat polovinu střechy. Avšak parkovací dům bude mít částečně zelené, rostlinami osázené stěny. Na druhé polovině střechy vznikne 55 parkovacích míst, která budou moci využívat rezidenti z okolních ulic. „V lokalitě tak vznikne nové parkoviště o velikosti Pernerovy ulice, kde je 54 parkovacích míst,“ vyčíslil náměstek odpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že cena pro rezidenty bude stejná jako cena běžných parkovacích karet, které si už nyní kupují.

Patra pod střechou bude pronajímat Rozvojový fond Pardubice. Jedno místo nájemce vyjde na 1800 korun za měsíc. Nejspodnější patra pak budou sloužit návštěvnickému parkování s ceníkem 10 korun za hodinu. „To je polovina ceny, než jaká je všude v okolí,“ upozornil náměstek Kvaš.

V parkovacím domě tak vznikne 380 nových parkovacích míst. Stavba bude kaskádovitá a bude obsahovat mezipatra, takže zatímco uvnitř budou moci řidiči vyjet až do desátého podlaží, ve skutečnosti bude budova jen pětipatrová. „Je to projednáno s památkáři, kteří by nám samozřejmě nedovolili postavit věžák, aby nebyl zakryt výhled na zámek,“ vysvětlil zastupitel Petr Klimpl.

Stavbu za 192 milionů korun nebude stavět přímo město, avšak jeho akciová společnost Rozvojový fond Pardubice, která už nyní pozemky okolo arény, kde dům vyroste, spravuje. „Do budoucna se počítá s tím, že by organizaci parkování při kulturních a sportovních akcích na všech plochách v okolí arény i nábřeží Václava Havla převzal Rozvojový fond, aby se tam parkovací politika dělala komplexně,“ upřesnil Kvaš.

Město ale bude muset hledat řešení pro složitou dopravní situaci v okolí, jelikož kvůli husté dopravě na Sukově třídě je už nyní složité odbočit z ulice U Stadionu, Sladkovského i ulice Na Hrádku. Tam to navíc mají pod palcem investoři, kteří chystají jak další parkovací dům, tak bytovou výstavbu, čímž se doprava v lokalitě ještě navýší. „Investoři se budou podílet na realizaci křižovatky Sukova – Na Hrádku, město by zase mělo dělat křižovatku Sukova - U Stadionu, chystáme tam komplexní dopravní opatření,“ nastínil náměstek Kvaš.

První auta by v domě měla zaparkovat nejpozději v červnu 2025. „To je ale nejzazší termín, naše ambice jsou vyšší. Souvisí to i s dostavbou Letního stadionu, protože i ten bude parkovací místa pro kolaudaci potřebovat,“ připomněl Kvaš.