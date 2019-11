„Na shledanou v dobrých časech“

Když za komunismu vyšla z domu, hlásili: „Pozor, Sova vylétla z hnízda.“ Na výsleších statečně mlčela, bylo to podle ní nejlepší řešení. Dodnes pardubická disidentka a signatářka Charty 77 Jarmila Stibicová bydlí naproti krajskému ředitelství policie. A byla to právě ona, kdo v listopadu 1989 do Pardubic přivezl informace o policejním zásahu v Praze.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Michal Fanta