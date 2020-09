Vojenský most, který donedávna spojoval Valy s Mělicemi, ztratil svou funkci, když ho nahradilo modernější přemostění. Stará mostní konstrukce nyní leží v Kojicích na skládce. „Původně jsme měli vůli ho využít a sestrojit z něj dvě dvanáctimetrová provizoria. Při cenové analýze jsme ale zjistili, že repasování by bylo dvakrát dražší než pořízení nových mostů,“ informoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) Miroslav Němec.

Pro most to ale nemusí znamenat konec, vdechnout mu druhý život se snaží muzea, která by ho chtěla využít jako exponát. Zájem projevilo Vojenské muzeum Králíky (VMK) a také Vojenský historický ústav v Praze, obě organizaci nyní jednají se SÚS Pk. „VMK je největší instituce tohoto zaměření na území kraje a už více než 20 let se snaží zachránit vše, co souvisí s vojenskou historií obecně a s vojenskou historií Pardubického kraje zejména,“ vysvětlil zájem Martin Ráboň, jednatel společnosti Armyfort, která muzeum provozuje.

Ve Valech tento most sloužil od roku 1947, na území osvobozeného Československa byly instalovány desítky kusů, dnes jich ale slouží už jen málo. „Většina byla demontována a šla do šrotu, jen tu a tam vzácně leží jako záloha pro případ potřeby. Je to krásná ukázka toho, jak válečný ženijní prostředek dobře posloužil v míru,“ řekl Ráboň.

Pokud muzeum most získá, využije ho jako exponát. V případě, že uloví jen kousek, vyrobí pomník mostu ve venkovní expozici ženijních prostředků. Jestliže získá větší kus, vytvoří z něho přemostění na terénním polygonu, kde se konají dynamické ukázky techniky.

„Každopádně už víme, jaké motto bude na informační tabuli u tohoto exponátu: ‚Bailey most – výrazně urychlil porážku nacistického Německa ve 2. světové válce, zásadně ovlivnil poválečnou obnovu Evropy. Bailey sloužil opravdu dobře‘,“ dodal Ráboň.

O část mostu má zájem také Vojenský historický ústav v Praze. „Část mostu bychom rádi zrestaurovali a umístili v muzeu v Lešanech u Týnce nad Sázavou. Rádi bychom ho postavili tak, aby se po něm lidé mohli projít,“ přiblížil vizi ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

HAZARDÉR LEZL VYSOKO NAD VOZOVKOU

Změna ale čeká i nový most, který byl ve Valech otevřen v červnu. Poté, co se na jeho obloukovitou konstrukci rozhodl vylézt muž, který se procházel nad hlavami kolemjdoucích, se SÚS Pk rozhodla, že konstrukce musí být zabezpečena. „Nejde jen o hazardéry, ale také o děti. Řešením nejspíše bude nějaký zámečnický způsob, aby se nezasáhlo do ocelové konstrukce a nátěru, protože to je poměrně drahá a unikátní záležitost, takže broušení nebo přiváření je zcela nežádoucí,“ přidal Němec.

Nebezpečným činem čtyřiačtyřicetiletého muže, který lezl také nad projíždějícími auty, se zabývala policie. Muž se totiž počinem veřejně pochlubil ve videu, které sdílel na sociálních sítích. „Kolegové osobu ztotožnili a následně věc oznámili správnímu orgánu, na městský úřad v Přelouči,“ popsala policejní mluvčí Dita Holečková.

Zdroj: FB