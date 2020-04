„Pandemie ukazuje, že jsme se před deseti lety rozhodli dobře, když jsme tento typ laboratoře vybudovali. Dnes můžeme pomoci a urychlit návrat nás všech do normálního života,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Petr Kalenda.

Zdejší laboratoř je vlastně jen odloučeným pracovištěm pardubické nemocnice, fakulta tak nepotřebovala ani certifikaci pro analýzy.

Na univerzitu nejezdí pacienti na výtěry, fakulta zpracovává vzorky nabrané v pardubické nemocnici. Zhruba týdenní skluz způsobily komplikace s dodávkami potřebného materiálu. Toho je nyní nedostatek všude, například overalů i testovacích sad.

„Zrychlíme-li testování, můžeme efektivně zastavit šíření koronaviru,“ podotkl děkan fakulty Petr Kalenda.

Ve všední dny minulý týden bylo v laboratořích Nemocnic Pardubického kraje vyhodnoceno kolem 400 vzorků. K tomu dalších zhruba 50 odběrů denně vyhodnotí soukromá laboratoř Medila v Pardubicích. Ještě před Velikonocemi byla testovací kapacita Nemocnic Pardubického kraje ve všední dny zhruba 300 vzorků. Nyní už s univerzitou dosáhla kapacita v kraji zhruba 500 vzorků denně.

Fakulta pro analýzy využívá laboratoře s biologickou bezpečností BLS3. „Je to prakticky budova v budově. Vzduch dovnitř i ven proudí přes HEPA filtry, voda z laboratoří putuje přes sběrnou nádrž do dekontaminační, kde probíhá čtyřiadvacetihodinová dekontaminace, a následně do neutralizační stanice. Veškerý biologický materiál se do prostoru laboratoří vkládá materiálovou propustí a po analýze se likviduje v prokládacím autoklávu,“ uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.

Analýzy vzorků na koronavirus SARS-CoV-2 provádí šestice žen ve dvousměnném provozu. Kromě molekulární bioložky, která laboratoř vede, vzorky pacientů analyzují také studentky doktorského studia a laborantky fakulty. Ty do laboratoří vstupují personální propustí, kde se převléknou do oblečení určené pro práci v těchto laboratořích. Nasadí si respirátor, brýle, pokrývku hlavy a rukavice. V laboratoři pak použijí ještě druhé rukavice. Ochranné oblečení při odchodu z laboratoří vkládají do prokládacího autoklávu, kde se sterilizuje při 121 °C.

VE HŘE JSOU STOVKY TESTŮ DENNĚ

Fakulta se chce navíc zapojit do projektu „COVID-19“ a požádala o peníze na potřebné vybavení laboratoře.

Pokud by žádost byla úspěšná, mohli by chemici otestovat ne padesát, ale i stovky vzorků denně. V současnosti totiž provádí chemici izolaci kyseliny rybonukleové manuálně, využívají přitom speciální kolonky. Tato metoda je časově náročnější a navíc s sebou nese větší riziko nákazy.

A prý to rozhodně nebudou vyhozené peníze ani do budoucna. „Chceme posílit přístrojové vybavení laboratoří molekulární biologie, které slouží k izolaci nukleových kyselin DNA a RNA z biologických vzorků. Využity budou i po koronavirové pandemii, a to při řešení vědeckých projektů z této oblasti,“ řekl Roman Kanďár, vedoucí Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické.

Právě nedostatek laboratoří brzdil masivnější testování na koronavirus. Laboratoř na pardubické univerzitě posílila nemocniční laboratoře v Pardubicích a Litomyšli, jimž vypomáhá také soukromá klinika Medila v Pardubicích.