Hegnus ve své kariéře pod vedením trenérů Čestmíra Olehly a Radka Holčáka absolvoval 38 startů. Od roku 1989 je jedním z teprve čtyř vítězů Velké pardubické, které odchovali jejich majitelé.

Hegnus je čtrnáctiletý hnědák, který si teď užívá důchod u svého majitele Františka Ševců ve valašské Bystřičce. S kariérou se loučil v roce 2021, o rok dříve se zapisoval zlatým písmem do historie Velké pardubické. V roce 2020 se Velká pardubická běžela před prázdnými tribunami. A tak si žokej Lukáš Matuský ani trenér Radek Holčák nemohli užít ovace diváků. „Je to pro mě velká čest a jsem potěšen, že Hegnus bude znovu v Pardubicích a že bude v takové roli,“ reagoval na nabídku pořadatelů Velké pardubické František Ševců.

Vlajkonošem letos bude čtyřiadvacetiletý starokladrubský vraník Ota, bývalý člen jízdního oddílu městské policie, který od jara letošního roku tráví důchod v Podkrkonoší.

Koně městské policie odešli do důchodu. Strážníci čekají na nové čtyřnohé kolegy

„Nejen diváci Velké pardubické, ale i obyvatelé celého města si jej pamatují jako člena jízdního oddílu Městské policie Pardubice. Součástí týmu byl od vzniku oddílu před dvaceti lety,“ připomněla Kateřina Anna Nohavová z dostihového závodiště.

Ota



Kůň se narodil 25. února 1998. Přezdívku Ota dostal v roce 2002, v době, kdy začal sloužit u městské policie. Prošel policejním výcvikem a začal spolu se strážníky hlídat na pochůzkách. Ve Vlčkovicích je Ota součástí projektu Stárneme spolu, ve kterém se potkávají „staří lidé a staří koně“. Na návštěvu za nimi může přijet kdokoli.

Letos na jaře se svým parťákem odešel do zaslouženého důchodu do Vlčkovic v Podkrkonoší. Do Pardubic se vrací jako zkušený vlajkonoš slavnostního průvodu nejen při zahajovacím ceremoniálu Velké pardubické, ale i samotné přehlídky startujících koní.

Letošní Velká Pardubická začne tradičně v neděli 9. října v 11 hodin.

Českou státní hymnu při slavnostním zahájení zazpívá vokální seskupení 4 Tenoři, držitelé zlaté a platinové desky. „Je pro nás čest, že si organizátoři vybrali právě nás," uvedl Pavel Vítek. Seskupení 4 Tenoři založil pardubický rodák, Janis Sidovský.