Prvním z nich jsou betonové zátarasy, které se objevily na výjezdu z lokality směrem k centru. „Když chceme jet do města, musíme to objet kolem Kauflandu, což je pro nás komplikace,“ popsala majitelka jednoho z bytů. Zároveň ale přiznala, že díky tomu se mezi domy snížila doprava. „Navíc je tu více volných míst na parkování,“ dodala.

Betonové zábrany na komunikaci umístil investor, který je majitelem pozemku. Mezi mnohými Pardubáky se ale zvedla vlna nevole. Některým řidičům se tak totiž uzavřela cesta skrz sídliště, kterou objížděli ucpanou ulici S. K. Neumanna. Zaslepení lokality ale není výmyslem investora, jak to mnozí označili. Společnost IP stav tím pouze dodržela podmínku danou stavebním povolením z roku 2008. Vjezd z ulice K Vinici mohl být otevřen pouze po dobu stavby.

„Policie nám v té době dala podmínku, že nesmí být navýšená doprava v ulici K Vinici, což znamená, že do této ulice nemůže být od nás vyústěná žádná doprava,“ upřesnil jednatel společnosti IP stav Martin Vyskočil.

Investor uvažuje, že některá parkoviště osadí závorami, aby tam neparkovali lidé, kteří v lokalitě nebydlí. Další zděšení mezi místními přišlo, když zjistili, že investor požádal o osazení parkovišť závorami. „Společnost se chystá zpoplatnit veřejné parkovací plochy, k vjezdu do areálu nainstalovat závoru a donutit tak místní, aby si zřejmě zaplatili za garážované stání nebo alespoň zaplatili parkovací čip, aby mohli parkovat tam, kde dosud byli zvyklí," informovali před časem pardubičtí Piráti.

„Máme si koupit čip, abychom mohli vjet do areálu. Ale netuším, jak to budeme dělat, když k nám například přijede návštěva,“ dumala opět majitelka bytu.

Podle slov investora je za tímto plánem snaha zajistit majitelům bytů volná parkovací místa, jelikož po zdražení parkování v centru u domů často parkuje mnoho jiných aut a sídliště využívají i zaměstnanci nedalekého administrativního centra. Závory vidí ale až jako poslední variantu, nejdříve chce osadit vjezdy do slepých ramen sídliště značkami zákazu vjezdu povolujícími vjezd pouze lidem s parkovací kartou. Středové parkoviště pak zůstane otevřené a bude sloužit pro návštěvnické parkování, případně pro dovážky jídla nebo balíků.

„V momentě, že to nezafunguje a budou tam stát i auta, která nemají povolení, a policie nezjedná nápravu, přejdeme k osazení závorami, to je jediná možnost, jakým způsobem to vyřešit,“ vysvětlil Vyskočil. Nyní je trestání hříšníků, kteří stojí například na chodnících nebo zeleni, policií legislativně složité, jelikož se jedná o soukromý pozemek. Jakmile se ale osadí zákazová značka, její porušení bude policie moci bez problému řešit.

Problémů v lokalitě je ale více. Místní i politici upozornili na to, že investor pokácel v místě, kde chce stavět nové administrativní centrum, nelegálně strom. „Podle obvodu nebylo kácení správné, proto jsme podali podněty k prošetření na Odbor životního prostředí magistrátu,“ informoval starosta Dukly Jiří Rejda. Avšak v tu chvíli mu investor předložil dokument z úřadu z roku 2008, který mu povoluje strom pokácet. Strany se ale nedokáží shodnout, zda je dokument stále platný. „Pro nás je to neplatný dokument s prošlou lhůtou,“ dodal Rejda. „Naši právníci považují dokument za stále platný,“ prohlásil zase Vyskočil.

Jenže právě dokument je trnem v oku opět Pirátům, kteří upozornili na to, že kromě stromu se v něm řeší také dětské hřiště, které by podle dokumentu měl postavit investor jako náhradu za poražené stromy. Nyní ale začal dětské hřiště za jeden a čtvrt milionu budovat městský obvod. „O dokumentu do jara 2021 nikdo nevěděl. Mezitím jsme už před lety rozjeli projekt na stavbu hřiště na jediném pozemku, který obvod v lokalitě vlastní,“ vysvětlil Rejda.

Dětské hřiště za milion a čtvrt staví městský obvod.

Investor se zatím ale dětské hřiště stavět nechystá a nepodílí se ani na tom, které buduje město. „Jestliže se rozhodneme dát tam trampolínu a houpačku, město si ji převezme a bude provádět údržbu, tak to tak učiníme. V tuto chvíli jsme na soukromých pozemcích a nechceme být zodpovědní za dětské prvky,“ uvedl jednatel IP stavu. Dokument je navíc velmi nepřesný. „Psal ho zaměstnanec, který na úřadu už dávno nedělá, a je nešťastně napsaný. Je tam napsáno, že IP stav má vybudovat hřiště, ale už není uvedeno jaké, nebo kde ho má vybudovat. Třeba v Hradci?“ kroutil nad dokumentem hlavou starosta s tím, že po investorovi tak nelze prolézačky vymáhat.

S tím se ale Piráti nechtějí smířit. „Přistupujete k dokumentu tak, že si vezmete, co se vám hodí, a vypustíte, co se vám nehodí. Berete si právo pokácet strom, ale povinnost postavit hřiště právně rozstřílíte,“ upozornil IP stav dukelský zastupitel za Piráty Filip Vařecha, který se začal trefovat také do starosty. Podle něho je Rejda ve střetu zájmů a nehájí občany.

„Starosta Rejda dlouhodobě mlčí ohledně třenic obyvatel U Vinice a developera ve věcech kácení zeleně, plánovaného zpoplatnění parkování nebo nejnověji zaslepení příjezdové komunikace. To nás nutí klást si otázku, za koho pan starosta, bydlící v bytě IP stavu na dohled fotbalovému stadionu Pod Vinicí, vlastně kope,” nadhodil Vařecha.

Nové bytové domy v lokalitě U Vinice. Starosta pátého městského obvodu bydlí v bytě, jehož vlastníkem je manželka spolumajitele IP stavu. „Žádný byt jsem zadarmo nedostal. Nájemní smlouvu a výpisy z účtu, že byt platím, klidně můžu komukoli ukázat," řekl Rejda s tím, že by se do něho opozice trefovala, ať by bydlel kdekoli. „Občané v dané lokalitě by neměli být trestáni za to, že starosta někde bydlí," dodal.

Pirátům ale vadí, že na velkém zastupitelstvu zvedl ruku pro směnu pozemků, což je podle nich neetické. IP stav městu dal kus pozemku pro rozšíření hřiště a centrální zelené plochy, na něž už nyní obvod přidává odpadkové koše. Ty totiž v sídlišti doteď chyběly.

Na oplátku IP stav dostal pruh pozemku za byty, které jsou nyní ve výstavbě, kde tak budou moci vzniknout další parkovací místa. Při této směně se firma také zavázala k tomu, že se zbaví bahnitého průchodu do zeleně u Chrudimky. „Na vlastní náklady dovybuduje propojení areálu Vinice a lokality ulice Pod Vinicí a doplní infrastrukturu, osvětlení a následně to převede na město,“ upřesnil Rejda.