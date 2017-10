Na závodišti bude síň slávy

Pardubice – Na pardubickém závodišti vznikne Síň slávy Velké pardubické. Její součástí budou expozice artefaktů z minulosti a současnosti nejznámějšího českého dostihu a promítací prostor pro reprodukci samotných závodů, ale i pro edukativní filmy.

Velká pardubická 2017. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Síň slávy Velké pardubické bude široké veřejnosti prezentovat historii i současnost tohoto unikátního dostihu,“ přiblížil náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Ve své historii má dostih, neodmyslitelně spjatý s Pardubicemi, řadu světlých, ale také smutných chvil. I o nich by měla vyprávět síň slávy. Projekt vychází z koncepce rozvoje cestovního ruchu města. „Již zpracovaná ideová studie vychází z umístění v přízemních prostorách tribuny B, počítáme tedy s využitím stávajících prostor,“ uvedl místopředseda představenstva a výkonný ředitel Dostihového spolku Martin Korba.



Spolku poskytne město dotaci ve výši 70 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace na celoroční interaktivní prezentaci nejstarší sportovní akce v České republice. Peníze uvolníz Programu podpory cestovního ruchu, díky kterému pomáhá zafinancovat například každoroční výstavu Koně v akci. Projekt Síně slávy Velké pardubické by měl být hotový do konce března příštího roku.



Velkou pardubickou koně a jejich jezdci poprvé absolvovali v roce 1874. Dnes je vrcholem české dostihové sezony a také nejstarším a nejtěžším dostihem v kontinentální Evropě. Ze všech sportů má v České republice nejdelší tradici. Alice Šplíchalová