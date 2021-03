Oprava nadjezdu v Kyjevské ulici pokračuje, dělníci už z vozovky sundali asfalt. Za pomoci silniční frézy odstranili vrstvu vozovky už koncem minulého týdne.

Nadjezd Kyjevská už je bez asfaltu | Video: DENÍK/Lada Součková

Rekonstrukce frekventovaného nadjezdu minulé pondělí odřízla nemocnici od centra Pardubic a uzavřela jednu z příjezdových cest od Chrudimi. Denně přes nadjezd projedou tisíce aut, která nyní musejí využít objízdných tras – řidiči jezdí přes Černou za Bory nebo přes Duklu. „Pečlivě jsem sledoval, co po uzavření nadjezdu nastane. Počítali jsme s různými scénáři, ale to, co se stalo, nás překvapilo, protože se nestalo vůbec nic. Těch šest tisíc aut, která denně přes nadjezd jezdila, se záhadným způsobem rozplynula na jiné komunikace,“ okomentoval uzavírku náměstek pro dopravu Petr Kvaš.