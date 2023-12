Pardubické nádraží

Nádraží stojí v místě bývalého cukrovaru, který zničily válečné nálety. Původní stavba z dílny architektů Karla Řepy, Karla Kalvody a Josefa Dandy začala fungovat v květnu 1958 a je památkáři vnímána jako nejkvalitnější funkcionalistické nádraží s hotelem v poválečném Československu. Zdroj: Deník/Nikola Remešová



Správa železnic chce prostor opravit a zároveň mu vrátit vzhled z roku 1958, kdy se otevřelo.

Dělnici se tak budou držet hesla, co nepůjde opravit, to se bude replikovat. Práce mají začít na jaře a skončit v roce 2026. Kompletní rekonstrukce by podle Správy železnic neměla stát více než miliardu korun.

„Byl oficiálně vyhlášen tendr na renovaci odbavovací haly spolu s východním a západním křídlem. Předpokládaná hodnota zakázky činí téměř 855 milionů korun. Stavbaři se zaměří na obnovu stavebních konstrukcí, fasády, střechy a celého interiéru. Zvláštní pozornost se bude věnovat i modernizaci prostorů pro cestující,“ informovala mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na rekonstrukci dvou křídel pardubického nádraží budou mít dělníci 30 měsíců.

„V průběhu stavby budou cestujícím k dispozici náhradní prostory s potřebným zázemím,“ dodal Gavenda s tím, že práce budou probíhat na etapy.

Zdroj: Správa železnic

Během prvního roku stavbaři zrekonstruují východní křídlo a polovinu haly, v dalším roce budou pracovat na západním křídle a druhé části haly. Jako poslední se bude realizovat bytový dům.

„Pokud půjde vše hladce, můžeme v polovině příštího roku zahájit práce a v roce 2026 předat opravené nádraží veřejnosti,“ upřesnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

