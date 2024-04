Jak to bude s novým parkovištěm? Dozvíte se v další části článku pro předplatitele Deník klubu .

Hotovo má být na konci roku 2026. Správa železnic slibuje, že se po rekonstrukci zlepší služby pro cestující. Ti by se měli dočkat více obchodů i vylepšených veřejných toalet. V přízemí a prvním patře se bude nacházet ordinace a lékárna. Bezbariérový přístup má zajistit výtah.

„I zbývající části památkově chráněné budovy, považované za perlu funkcionalismu, se dočkají obnovy stavebních konstrukcí i původních interiérů, a to s respektem k historii i s ohledem na moderní požadavky,“ potvrdil Jiří Svoboda, generální ředitel Správy Železnic (SŽ).

Stavbaři na památkově chráněné budově zrekonstruují i střechy, fasády a celý interiér. „V průběhu stavby budou cestujícím k dispozici náhradní prostory s potřebným zázemím,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Předpokládaná hodnota zakázky byla 855 milionů korun. Vítězní uchazeči předložili ale nižší nabídku, a to ve výši 833 milionů korun. Cenu ovlivňuje především fakt, že se stavbaři budou muset ohlížet na památkáře.

Železničáři chtějí prostor opravit a zároveň mu vrátit vzhled z roku 1958, kdy se otevřelo. Dělnici se tak budou držet hesla, co nepůjde opravit, to se bude replikovat.

Další komplikace pro pardubickou dopravu. Centrum města zaplní sportovci

Stavbaři se postupně zaměří na rekonstrukci nádražní haly, východního provozního křídla a západního křídla s bytovým domem. Východní křídlo bude sloužit pro zajištění provozu dráhy. Stavební firmy provedou dispoziční úpravy v zázemí zaměstnanců a rozšíří kancelářské prostory. „Během prvního roku prací dojde k rekonstrukci východního křídla a poloviny haly, v dalším roce se bude pracovat na západním křídle a druhé části haly. Jako poslední přijde na řadu bytový dům,“ dodala Friebová.

Podzemní parkoviště

Správa železnic má navíc ambiciózní plán na nové parkoviště. To by mělo vzniknout přímo pod odbavovací halou. Plány nedávno odhalil ředitel SŽ Jiří Svoboda, podle kterého jsou základy nádraží v poměrně dobré kondici a založení pro parkování aut by tak nemělo být komplikované ani nákladné.

Pro Pardubáky se ale nic nezmění, nová místa si rozeberou zaměstnanci nádraží. „Parkoviště bude součástí této stavby, nicméně poslouží nájemcům a zaměstnancům dopravce a Správě železnic. Jeho kapacita bude zhruba 60 míst,“ přiblížila Friebová.

Elektrárna Opatovice do sedmi let opustí uhlí. Bude spoléhat na plyn

Do pardubického železničního uzlu Správa železnic v posledních čtyřech letech investuje velké částky. Stavbaři společně s památkáři už opravili výškovou budovu nádraží, bývalý hotel, kde za více než půl miliardy korun vzniklo školicí středisko pro železničáře. Dokončená je už i modernizace dalšího úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, včetně nového mostu přes Labe nebo novou zastávkou v Rosicích, která vyšla na téměř tři miliardy.

Stavbaři aktuálně dělají také na nové vlakové zastávce Pardubice-centrum, která má vyjít na 53 milionů korun.

Práce i nadále pokračují i na rekonstrukci hlavního nádraží v Pardubicích, kde jsou už opravená nástupiště, vznikly eskalátory i lávka pro pěší na Duklu.