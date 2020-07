Terminál B má vyrůst vedle vlakového nádraží, za náměstím Jana Pernera a má být náhradou za autobusové nádraží. „V současné době se dokončuje projektová dokumentace a očekáváme, že na podzim budeme mít stavební povolení,“ informoval primátor Martin Charvát s tím, že odhadovaná cena stavby je 180 milionů korun.

BLÍŽÍ SE KONEC NÁDRAŽÍ

Vzhledem k tomu, že má být terminál hotový až v roce 2023, můžou se Pardubice dostat do situace, kdy přijdou o autobusové nádraží a linkové a dálkové autobusy budou muset stavět všude možně po městě.

Současný „autobusák“ leží na soukromém pozemku, jehož majitel na něm chce brzy začít stavět rozsáhlý komerční a bytový komplex. Původně měly autobusy z území zmizet ještě letos. „Letos nádraží určitě neskončí a myslím si, že by tam mohlo fungovat i celý příští rok,“ podotkl primátor.

Terminál Jih vyroste také u nádraží, ale až za kolejemi na sídlišti Dukla. „V současné době je zpracována projektová dokumentace pro umístění stavby. Akce je koordinována s přípravou přestavby železničního uzlu Pardubice,“ řekla zastupitelka Pardubic Helena Dvořáčková, která je garantem celého projektu.

Tato stavba má pomoci řidičům, kteří potřebují u nádraží zaparkovat, s terminálem tam totiž vyroste i parkovací dům. „Součástí terminálu bude parkovací dům o kapacitě 570 míst, čímž by byl z podstatné části vyřešen problém parkování pro ty, kteří přijedou do Pardubic autem a dál pokračují, například za prací, vlakem. Na terminál bude napojena lávka pro pěší, která přemostí železniční koridor a bude mít vyústění mimo jiné i přímo na nástupištích,“ vysvětlila Dvořáčková.

Dalších 106 míst bude vyhrazeno pro cyklisty a 11 pro motorkáře.

Terminál si vyžádá také zásah do dopravy a do přilehlých ulic. Opraví se například ulice K Vápence a vjezd umožní kruhová křižovatka. „Jednáme o tom, že bychom to rozdělili na dva projekty. Prvně bychom připravovali dopravní řešení, koncovou zastávku, obratiště a vyřešili dopravu kolem terminálu, parkovací dům by se projektoval samostatně,“ navrhl primátor.

MÉNĚ AUT V CENTRU

Terminál a parkovací dům má ulevit také dopravě v centru, řidiči jedoucí od jihu totiž nebudou při cestě na nádraží muset zajíždět do frekventované ulice 17. listopadu a na Palackého třídu.

Cena stavby se odhadem vyšplhá na 350 milionů korun, město by na projekt rádo získalo podporu z Evropské unie. Lávku zaplatí Správa železnic jako investor přestavby železničního uzlu, ta má začít ještě letos na podzim. Na lávku přijde ale řada téměř naposled a stejně jako terminály má být hotová v roce 2023.

Přesnější podobu terminálu Jih chce vedení města zastupitelům předložit na zářijovém jednání.