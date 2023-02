Králík, peníze a dokonce invalidní vozík. To vše se našlo během krátké doby v Pardubicích. Na prvním místě to byl větší finanční obnos, který strážníkům přinesl poctivý nálezce. „Finanční hotovost nalezl a tři dny čekal, zda se majitel nepřihlásí. Když tato situace nenastala, peníze odevzdal," uvedl tiskový mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora. Strážníci záměrně nezveřejňují přesnou výši částky, ani v čem byly peníze uloženy. Majitel to bude vědět nejlépe sám. „Prozradíme pouze, že k nálezu došlo na pardubickém sídlišti Karlovina," dodal Jiří Sejkora. Majitel se může o peníze přihlásit na adrese Pernerova 443 v Pardubicích.