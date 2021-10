„Chodím sem často a opravy mě nijak neruší. Myslím si, že je dobře, že se tady o to starají,“ řekla paní Vlasta, která k zámku chodí na procházky. Omítky trpí vlhkostí, kterou nepříznivě ovlivňují rozdílné výškové úrovně terénu kolem pardubického zámku. V minulých pěti letech Východočeské muzeum, které je zřizovatelem zámku, opravilo již 522 metrů zdi. Ve finále rekonstrukce by se hradby měly také barevně sjednotit.

Při rekonstrukci dělníci zcela odstraní stávající omítky a nátěry. Poté nanesou nové omítky, které odvádějí vodní páru obsaženou ve vzduchu a také vodu vázanou ve zdivu. Od toho si zřizovatel zámku především slibuje, že úpravy vydrží minimálně patnáct let.

Návštěvníci pardubického zámku v současnosti vidí místo renesanční památky lešení a dělníky. Obyvatelé Pardubic to jistě nepřekvapí, dělníci zeď rekonstruují již po šesté. Tentokrát se dostalo na úsek nalevo od Labské brány zámku. Většinu nákladů zaplatí ministerstvo kultury.

