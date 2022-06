"Těší nás, že zájem návštěvníků trvá, a to se týká rovněž ubytování v Safari kempu a hotelu. Zvýšili jsme počet luxusních stanů v kempu, odkud můžou lidé pozorovat zvířata doslova přímo z postele. Zájem je obrovský. Praxe ukazuje, že to byl velmi dobrý tah mojí předchůdkyně Dany Holečkové, která kemp postavila. Je to něco, co nemůže zatím nabídnout žádná jiná zoologická zahrada v Čechách," řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Do Adršpašských skal vyrazilo v loňském roce 230 tisíc výletníků, o 20 procent méně než v roce 2020. Lanovkou na Sněžku se svezlo 202 tisíc turistů, Stezku korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních vyšláplo 165 tisíc zájemců. Také tyto dvě krkonošské atrakce zaznamenaly úbytek turistů. Mezi desítku nejvyhledávanějších turistických cílů Královéhradeckého kraje patří rovněž Prachovské skály, barokní areál Kuks, hrad a zámek Staré Hrady, rozhledna na Velké Deštné v Orlických horách či zámek Dětenice.

Nejdražší je lanovka na Sněžku

Nejvíce peněz zaplatí lidé za jízdu lanovkou na nejvyšší českou horu. Zatímco do konce června dají za cestu z Pece pod Sněžkou na Sněžku a zpět 520 korun, od 1. července do 31. srpna 620 korun. Před rokem lidé platili o prázdninách 560 korun, v ostatních měsících 470 korun. "Loni nám končila smlouva na elektrickou energii, její cena letos narostla trojnásobně. Zvyšovali jsme také platy zaměstnancům. To jsou důvody, proč je v letošním roce dražší jízdné," vysvětlil narůst ceny vedoucí provozu Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla.

O čtyřicet korun letos zdražila také Stezka korunami stromů Krkonoše, která zvedla vstupné na 320 korun.

Za vstup do největšího skalního města v Česku v Adršpachu zaplatí návštěvníci v hlavní sezoně od 1. dubna do 31. října 180 korun na pokladně a od 110 korun on-line. Skály mají omezenou hodinovou kapacitu návštěvníků, zájemcům se doporučuje v předstihu ověřit dostupnost vstupenek. Rezervační systém funguje druhým rokem a podle provozovatelů skal už přináší viditelné výsledky. "Hodinová kapacita 400 lidí nám pomáhá regulovat návštěvnost a overturismus se pomalinku vytrácí. Samozřejmě ještě chvíli potrvá, než si návštěvníci skal na tento systém nákupu vstupenek zvyknou," uvedli provozovatelé.

Výhodnější ceny při platbě on-line nabízí rovněž Safari Park Dvůr Králové. Rozlišuje také platbu v hotovosti a kartou. Dospělá osoba zaplatí za vstup při platbě v hotovosti na pokladně 270 korun, kartou 240 korun, při platbě on-line 220 korun.

"Dlouho jsme se vstupným nehýbali. V letošním roce jsme udělali mírnou úpravu spíš kvůli tomu, abychom motivovali lidi kupovat vstupenky na internetu, kde pro ně zůstala cena ve stejné výši, nebo aby platili kartou. Jde nám o to omezit hotovostní platby. Nejvýhodnější vstupné je tedy na internetu, výhodnější je také při placení kartou. Jediné zdražení se týká plateb v hotovosti," objasnil Rabas.

Tučňáci dorazí z Nizozemska

Provozovatelé očekávají největší nápor návštěvníků o prázdninách, které klepou na dveře. Velkou atrakci chystá safari park, který plánuje otevřít během první poloviny prázdnin nově vybudovaný pavilon tučňáků brýlových. Bude to poprvé v historii, kdy se ve Dvoře Králové objeví tučňáci. Chovatelé ptáků tráví poslední dny v Nizozemsku, kde se ve dvou zoologických zahradách seznamují s tučňáky brýlovými, kteří zanedlouho zamíří do safari parku.

Chovatelé ptáků tráví poslední dny v Nizozemsku, kde se ve dvou zoologických zahradách seznamují s tučňáky brýlovými, kteří zanedlouho zamíří do Dvora Králové.Zdroj: Safari Park Dvůr Králové

Expozice bude mít podobu afrického přístavního doku, už je v ní hotový bazén, na oblázkové pláži zakotvila loď Allerwisch. Letní novinkou v zoo jsou stylová šlapadla, na kterých lze jezdit na rybníku u Jezera hrochů. V kuchyni gastronomického provozu vaří čtyři keňští kuchaři. Od poloviny června je nově otevřená lanová vyhlídka uprostřed panoramatické lávky mezi výběhy, ze které můžou návštěvníci pozorovat z trochu jiné perspektivy žirafy, zebry, antilopy nebo nosorožce. Safari park rovněž dokončuje úpravy centrálního bazénu pro krokodýly v pavilonu ryb a plazů.

Mezi turistické taháky Královéhradeckého patří rovněž hospitál Kuks. Nádvoří barokního areálu obsadí v prvních třech červencových dnech muzikály Děti ráje, Muž se železnou maskou a Dracula. Velká akce se chystá v sobotu 2. července na Stezce korunami stromů Krkonoše, která oslaví páté narozeniny. Na začátku června Stezka otevřela nové dětské hřiště.

TOP10 TURISTICKÝCH CÍLŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021

1. Safari Park Dvůr Králové 543,7 tisíc návštěvníků

2. Adršpašské skály 230,0

3. Lanová dráha Sněžka 202,3

4. Stezka korunami stromů Krkonoše Janské Lázně 165,3

5. Prachovské skály 130,5

6. Hospitál Kuks 125,8

7. Hrad a zámek Staré hrady 114,2

8. Rozhledna na Velké Deštné v Orlických horách 107,3

9. pěší turistická trasa z Jelení boudy směr Sněžka 105,6

10. Zámek Dětenice 95,2

Zdroj: Czech Tourism