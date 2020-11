„Když jsem paní Helence přinesla opět balíček dobrot od její dcery, úplně se rozzářila a chvilku jsme si společně poseděly a popovídaly o tom, jak hodnou má rodinu. Každá maličkost, která naše klienty přiblíží víc k jejich rodině, je skvělá,“ prozradila pečovatelka Jana Kučerová z přeloučského Domova u fontány. Jeho pracovníci cítí potřebu klientů být své rodině neustále nablízku, která se navíc stupňuje s blížícími se Vánoci. Proto od samého začátku pandemie vymýšlí způsoby, jak seniorům toto přání vyplnit. Naprosto běžné jsou pro ně předávky balíčků nebo videohovory třeba přes Skype. Nyní ale přišli s něčím velmi originálním. Lidé mohou již své příbuzné v seniorcentru navštívit, jejich schůzka se ale odehrává za sklem.

Zdroj: DeníkVedení domova nechalo vybudovat návštěvní místnost, která je rozdělena stěnou, již z velké části tvoří sklo. Zatímco návštěva sedí na jedné straně skla, senioři jsou v druhé části místnosti a nehrozí tak, že přijdou do styku s nákazou. Zároveň si ale mohou užít svých blízkých. „Doba, po kterou se naši obyvatelé nemohli vidět se svými blízkými, je opět již velmi dlouhá, a i když se snažíme, co můžeme, kontakt s rodinou prostě nahradit nedokážeme. Navíc se blíží advent a všichni cítíme, jak je obzvlášť v tento čas pro naše klienty kontakt s blízkými důležitý. Proto jsme se rozhodli vybudovat nový prostor pro setkávání, kde se klienti mohou se svými blízkými setkat prozatím přes velké sklo, aby si mohli pohlédnout do očí a alespoň na chvilku si popovídali,“ vysvětlila důvod vzniku speciální návštěvní místnosti ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Snahu spojovat rodiny mají také například zaměstnanci domova Drachtinka v Hlinsku. Tady senioři mohou svým příbuzným zamávat přes prosklené dveře.