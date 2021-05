„Do poslední chvíle jsme zvažovali variantu s lidmi, pak se ale ukázalo, že prostě nejsme schopni to zorganizovat. Toto je cesta, jak našim fanouškům dopřát alespoň nějakou podívanou,“ řekl za organizátory Jan Rudzinskyj.

Letecká vystoupení bude přenášet Česká televize v sobotu 29. května od 14 hodin. Přenos bude trvat zhruba 90 minut a na programu je vystoupení replik z první světové války nebo simulovaný letecký souboj. Diváci se mohou těšit na letouny, jako je Nieuport 11 nebo Zlin Z-381. „Po celou dobu se bude na obloze něco dít a navíc program proložíme rozhovory s piloty, partnery, osobnostmi a podobně,“ upřesnil Rudzinskyj.

Závodní akrobatickou exhibici má se svou Extrou připravenou také pilot Martin Šonka, který vystoupí rovnou dvakrát. „Neméně zajímavé snad bude vystoupení ve Zlin 142. Pokusím se předvést na obloze i toto letadlo, protože je to legendární stroj a taktéž si zaslouží svou pozornost,“ vysvětlil Šonka, který od loňského léta trénuje piloty v Pardubicích. Nebe nad Pardubicemi o poslední květnové sobotě rozzáří také akrobatická skupina Flying Bulls.

Necelý milion korun

Okleštěná Aviatická pouť organizátory vyjde na necelý milion korun, piloti letos dostanou méně peněz. „Nejsme schopni nikoho z vystupujících zaplatit v plné výši. Všichni k tomu ale přistoupili tak, že jsme na jedné lodi a vlastními penězi, pílí a energií se podílí na tom, aby se Televizní Aviatická pouť 2021 mohla konat,“ dodal Rudzinskyj.

Přestože je to letos 30 let od prvního ročníku Aviatické pouti Pardubice, organizátoři se rozhodli jubilejní ročník posunout na příští jaro. „Jubilejní ročník chceme oslavit opravdu důstojně a s diváky. Letos je to taková mezifáze,“ upřesnil Rudzinskyj.

Vzdát se letošní akce úplně organizátoři nechtěli i z toho důvodu, že Pardubice si připomínají také další důležité výročí spojené s historií létání. Ve čtvrtek uplyne 110 let od prvního dálkového letu Jana Kašpara. 13. května 1911 doletěl Kašpar z Pardubic do Prahy svým letadlem Blériot. I tento památný letoun bude při Televizní Aviatické pouti k vidění. „Uděláme vše pro to, aby se Blériot jakožto stroj, který symbolizuje počátky letectví v Československu, také zúčastnil. Avšak u těchto letadel není ani pět minut před vystoupením jistota, že vzlétnou,“ upozornil Rudzinskyj.

Vzhledem k dvěma důležitým výročím organizátoři přišli rovněž s projektem Májové letecké Pardubice, do něhož kromě Televizní Aviatické pouti spadají také například výstavy Aviatická pouť v obrazech, které budou od pondělí umístěné jak před pardubickým nádražím, tak na třídě Míru, nebo pietní akty u hrobu a sochy Jana Kašpara.