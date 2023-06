Na místě problematické křižovatky v Lázních Bohdaneč vznikne kruhový objezd, který má dopravu zklidnit a přispět k její bezpečnosti. Stačí si jen vzpomenout na kolize, které se na příjezdu do obce nedávno udály: Nehoda, při které dodávka nabourala auto s minibagrem, záchranka tehdy odvezla pět lidí včetně dětí, náraz osobního auta do stromu i kolize několika aut při předjíždění kamionu.

Město si od nové křižovatky slibuje snížení tranzitní dopravy, s kterou bojuje několik let. „Doufám, že kruhový objezd otráví řidiče kamionů, kteří i přes zákaz stále projíždějí naším městem, i když v nižším počtu, než tomu bylo v minulosti,“ uvedl starosta Lázní Bohdaneč Josef Štěpanovský s tím, že vjezd do města strážníci hlídají nejen kvůli nákladní dopravě, ale také kvůli rychlosti vjezdu do města. V současné době se o vjezd pokusí přibližně 10 až 15 kamionů denně. „Dříve jich Bohdančí projížděly stovky. V dohledné době bychom rádi zrealizovali prodloužení linky MHD ke mlýnům a okružní křižovatka zajistí bezpečný výjezd vozidel MHD z točny,“ dodal Štěpanovský.

Místní obyvatelé projekt kvitují ale bezpečněji se prý budou cítit, až kraj opraví i přilehlou komunikaci. „Kruhový objezd určitě pomůže jako zpomalovací prvek na příjezdu do města. Ale zásadní vliv na bezpečnost tu bude mít až celkové dokončení opravy silnice na Neratov,“ okomentoval plány kraje Aleš Kořínek. V místě se totiž kříží komunikace II/211 a III/361 a právě, silnice druhé třídy, která vede do Neratovské dubové aleje, je oblíbenou spojkou zejména pro cyklisty a výletníky. „Z mého pohledu je to krok správným směrem. Rozhodně to přispěje ke zklidnění dopravy a zároveň to hezky oživí danou lokalitu, v návaznosti na budování nové silnice a aleje na obec Neratov,“ řekl reportérce Deníku Patrik Trojan.

Necelých deset milionů

Nová okružní křižovatka vznikne na konci lázeňského města u čerpací stanice, v místě odbočky na Neratov. Místní a řidiči, kteří tudy míří na dálnici, musí počítat po dobu dvou měsíců s omezením (od 19. července do 13. srpna). Na příjezdu do Lázní Bohdaneč ve směru od Chlumce nad Cidlinou a D11 bude po tu dobu zavřený pravý jízdní pruh a odbočka do Neratova. „Kruhový objezd vyjde na necelých 10 milionů korun,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu. Stavba nového kruhového objezdu tak přibrzdí i výpadovku na dálnici D11.

Stoletou alej a přilehlou komunikaci chce kraj nechat opravit po etapách. „První etapa silnice by mohla mít stavební povolení do prázdnin letošního roku a vegetační úpravy přibližně do konce prázdnin,“ informoval mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Dopravní omezení

19. 6. – 2. 7.

Úplná uzavírka odbočení ze silnice II/211 směr silnice III/0361 na Neratov a pravý jízdní pruh ze směru od Bukovky do Lázní Bohdaneč.

Silnice II/211 Lázně Bohdaneč – Bukovka bude průjezdná pouze pro vozidla do 12 t, a to kyvadlově – řízeno semafory. Pro vozidla nad 12 t bude vyznačena objízdná trasa.

3. 7. – 13. 8.

Silnice II/211 Lázně Bohdaneč – Bukovka bude uzavřena úplně, a to nadále i ve směru na Neratov. Průjezdná bude pouze pro vozidla do 12 t a šíře 2,2 m po staré silnici za benzinovou čerpací stanici kyvadlově – řízeno semafory. Pro vozidla nad 12 t bude vyznačena objízdná trasa.