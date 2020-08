Ona to ale nebrala vážně a společně si pár z Ústí nad Orlicí pořídil dceru, která se v jednom roce stala objektem jeho sexuálního zájmu. Matka tomu nezabránila, ale podle obžalovaného Jana na dceru žárlila a zároveň ji využívala, aby muže vyprovokovala k sexu. „Neudržel jsem s mladou holkou krok, byl jsem sedřený a ona po mně pořád chtěla sex. Chtěla mě tím nastartovat, abych fungoval v posteli,“ řekl Jan s tím, že ona dceru také osahávala a olizovala jí přirození. Žena to popřela, podle ní dceru obtěžoval jen přítel, když ji osahával, olizoval, třel si penis o její přirození a ejakuloval na její břicho.

„Musela jsem sedět a dívat se, jinak by řval. V životě bych na svou dceru nesáhla,“ řekla Marie, která u soudu střídavě nevěřícně kroutila hlavou a hihňala se.

Holčička se ale Janovi brzy okoukala, proto mu Marie sehnala náhradu – poprosila kamarádku Annu, aby mu poskytla svou roční dceru. „Udělala jsem to, abych chránila svou holčičku a jemu udělala radost. Milovala jsem ho tolik, že bych pro něj udělala cokoli,“ vysvětlila to Marie. Překvapivé však bylo, že Anna s tím souhlasila a od Jana si sem tam vzala nějaké peníze. I ona ve středu usedla na lavici obžalovaných. „Sama sebe nechápu. Teď bych to bez přemýšlení nahlásila a nedržela to v sobě,“ vypověděla Anna.

Zneužíval děti, ony koukaly do telefonu

Všichni tři se setkávali v bytě druhé obžalované ženy, kde muž zůstával v jedné místnosti s holčičkami, které se teprve učily chodit, jejich matky zatím seděly v obýváku. „Chodily se ke mně mazlit, lehaly si na zem nebo na gauč a roztahovaly nohy, matky koukaly do telefonu a nechaly mě,“ popsal Jan.

Soudkyně se ho ptala, zda hladil dívky na přirození a olizoval jim ho, zda masturboval nad jejich obnaženým tělem, zda vzaly jeho penis do ruky, dávaly mu pusinky a zda třel svůj penis o jejich tělo. Obžalovaný nebyl schopen odpovědět, jen přikyvoval a po tváři mu tekly slzy. „Neměly z toho rozum, braly to jako hru,“ vysvětlila to soudu Anna.

Mužova přítelkyně vypověděla, že už toho bylo příliš a chtěly ho udat, ale bály se ho. Z výpovědí však vyplynulo také to, že Jan se své žárlivé a sexuchtivé přítelkyni začal vyhýbat a často raději ani nešel domů. Ona se ho domů snažila nalákat tím, že mu zasílala nahé fotky dalších batolat, která hlídala svým známým. Právě při hlídání dětí známých se Jan dostal do styku s dalšími oběťmi, které osahával.

Děti jim odebrali, pak se ženy rozhádaly

U soudu se neshodovaly ani výpovědi žen, opět jedna nad druhou nevěřícně kroutily hlavou. V průběhu vyšetřování se totiž rozhádaly kvůli tomu, že děti byly předány do pěstounské péče. Zatímco ale Marie může svou dceru vídat díky tomu, že ji má v péči pěstounka, která vychovávala i Marii, Anna nemůže přenést přes srdce, že své dítě vídá málo, jelikož ho do péče dostali cizí lidé.

Praktiky tří obžalovaných vypluly na povrch náhodou. Když policie vyšetřovala jiný případ, narazila na konverzaci, v níž Marie nabízí svou dceru cizímu muži, který měl původně zájem právě o Marii – ta se totiž živila prostitucí. Všem třem hrozí trest odnětí svobody ve výši 5 až 12 let. Soud bude pokračovat v následujících dnech, kdy budou předvoláni svědci a soudní znalci.