Zoo ve Dvoře Králové navštívilo během letních prázdnin 333 tisíc lidí. V červenci jich bylo 160 tisíc, v srpnu dokonce 173 tisíc. Od začátku roku to je už 590 tisíc návštěvníků, zatímco při rekordním loňském roce to bylo na konci srpna 517 tisíc. Chystanou novinkou bude pralesní expozice v centru zoologické zahrady.

Vyprodáno, vyprodáno, vyprodáno. Takové sdělení musel během letních prázdnin velmi často oznamovat Safari Park Dvůr Králové. Návštěvníci vykoupili denní vjezdenky. Do Afrického safari Josefa Vágnera a Lvího safari se lidé můžou vydat vlastními auty, Afrika trucky nebo Safaribusy. Zájem byl během prázdnin extrémní.

„Safari je krásné, ale nacpané k prasknutí. Průjezd nám trval skoro tři hodiny. Česká SPZ v koloně byla možná každá desátá. Stejně jako my jezdíme třeba do Říma, tak jiní jezdí k nám. Mimo prázdninové období už snad nápor turistů z Polska trochu poleví,“ hodnotil svoji návštěvu Josef z Černochova na Lounsku, který projížděl safari autem na konci srpna.

„Nejde o situaci, kterou bychom neznali. Kapacity Afrika trucku bývají vyprodané tradičně, výjimečněji jsou vyprodané i Safaribusy. Letos se přidaly větší počty osobních vozů,“ řekl mluvčí Safari Parku Dvůr Králové Michal Šťastný.

Kolik to stojí Cena za vjezd jednoho osobního auta do Afrického a Lvího safari je v hlavní sezoně 390 Kč, každý pasažér musí mít i běžnou vstupenku do zoo. Ve vozidle nesmí být psi ani jiná zvířata. Jízda Afrika truckem pro jednu osobu bez rozdílu věku stojí 100 Kč. Za Safaribus platí jen dospělí 80 Kč, nezajíždí ale do Lvího safari.

„Přičítáme to změně chování lidí související s dlouhodobým vedrem. V autě s klimatizací si mohou výlet užít vedru navzdory. V jednom voze častěji přijíždělo méně lidí, tedy vozy se nasčítaly i při relativně obvyklých číslech návštěvnosti. Potíže byly zpočátku i s tím, že se auta nahrnula všechna najednou a působila v koloně frontu i na hlavní silnici. Parkoviště i areál byly v tu chvíli relativně prázdné,“ vysvětlil Šťastný.

Safari zaznamenalo 27 577 vjezdů osobních aut, Safaribus využilo 46 228 lidí, Afrika truck 61 028. Večerní safari během prázdnin svezlo na 8 tisíc pasažérů.

„S řidiči pracovali nonstop lidé takřka ze všech sfér safari parku a trpělivě jim vysvětlovali, že je možné nejdříve zaparkovat, projít pěší část a pak se vydat později do safari. Rovněž jsme využívali louky v okolí, kudy jsme kolonu vinuli ve smyčkách jako hada a podobně. I v situaci, kdy bylo safari „plné“. Přesný počet aut nejde říct, protože vše závisí i na rychlosti průjezdu a podobně. V poslední době už byla situace mnohem klidnější a řešení oceňovali i lidé na sociálních sítích,“ popsal Šťastný.

Jízda autem v safari přináší atraktivní zážitek, doprovází ji ovšem přísná opatření a kontroly. Hlavní zásadou při vjezdu do safari vlastním autem je dodržet bezpečnostní pravidla.

„Především to znamená mít zavřená okénka a neotvírat dveře auta po celou dobu jízdy v safari. Bohužel, někdy to lidé nerespektují, hrají si na odvážné, a když se přiblíží lvům, stáhnou si okénko nebo otevřou dveře. Řešíme to velice striktně. V takových případech zasahuje naše servisní security vozidlo, které do auta najíždí a vyprovodí ho ze safari,“ upozornil zoologický ředitel Safari Parku Dvůr Králové Jaroslav Hyjánek.

Podle něj není radno podcenit krále zvířat. Tlamou umí otevřít i dveře. Zvláště mladí lvi jsou hodně hraví. Naproti tomu nejpohodovější jsou žirafy. Pohybují se laxně, provoz aut ignorují, pozorují dění, užívají si obrovský výběh, okusují větve. Někdy se i podívají lidem do okna auta a popojdou dál.

Ačkoliv ve většině případů probíhá cesta safari bezproblémově, najdou se i výjimky. „Lidé jsou disciplinovaní a rozumní. Zaznamenali jsme však některé snahy o krmení zvířat nebo vystupování v safari, a to dokonce i ve Lvím safari. Novým fenoménem, který nás trápí, je pouštění nahrávek řevu lva při čekání na vjezd do Lvího safari, což někteří návštěvníci dělají. To šelmy rozruší a chovají se nepředvídatelně či agresivně k vozům, které v jejich teritoriu aktuálně jsou,“ poukázal Michal Šťastný na nový nešvar.

Lidé mobil připojí na autorádio, před vjezdem otevřou okénko, pustí nahrávku a průšvih je na světě. „Setkali jsme se i se snahou vjet do safari bez platných vstupenek do standardní části. To ale přičítáme spíše nepochopení systému a vždy se to snadno povedlo vyřešit,“ dodal mluvčí.

Ukončení provozu safari předpokládá vedení zoo 6. října V případě zhoršení počasí se některé druhy budou do zimovišť stěhovat o něco dříve.

Safari park zároveň připravuje novinky. „V současnosti pracujeme na přípravě nové části safari, která v budoucnu ulehčí provozu a také nám umožní poskytnout zvířatům nesrovnatelně lepší podmínky k životu a ještě intenzivněji se věnovat záchraně nosorožců bílých severních i dalších ohrožených druhů. V krátkodobém horizontu plánujeme novou menší ale velmi atraktivní expozici pro velmi blízké, a dost překvapivé příbuzné slonů, rozvineme nový koncertní cyklus Hudba ve Vile La Rose a podobně,“ uvedl Michal Šťastný.

Nová expozice bude patřit velkému druhu bércouna. Safari park pro něj chystá pralesní expozici v centru zoologické zahrady.

Co je safari? Safari Park Dvůr Králové se dělí na tři části - klasickou pěší část zahrady, pěší safari a safari pro vyjížďky vozidlem. Safari pro auto vyjížďky je označováno jako Africké safari Josefa Vágnera a Lví safari. Návštěvníka, který se tam vydá, čeká projížďka dlouhá přibližně 5,5 km. Začátek trasy vede mezi územím velkých výběhů afrických kopytníků a šelem, které jsou v této části odděleny od návštěvníků hlubokými příkopy. To pravé Africké safari začíná až v údolíčku říčky Netřeby, kde návštěvníky za jeho branou čeká prostor, kde jsou zvířata téměř na dosah ruky. Lidé projíždí mezi antilopami losími, koňskými, voduškami, stády zeber, pakoňů a watusi pasoucími se na velkých loukách, uvidí pelikány plující na hladině vodní nádrže nebo čtveřici pštrosů. Cestou jistě nepřehlédnou ani dvojici žirafích samců. Cesta z Afrického safari vede dále do Lvího safari, kde na trase dlouhé 600 metrů zavítají do teritoria smečky v přírodě vyhubených lvů berberských. Lví safari bylo otevřeno v roce 2015 a je jediným svého druhu v České republice. Do Lvího safari není možné s sebou brát psy nebo jakákoli jiná zvířata. Jakmile návštěvníci opustí přísně střežené brány území lvů, povede cesta zpět k nástupnímu místu.

