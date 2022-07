Informace o aktuálně zrušených spojích sledujte každý den na stránce oredo.cz, přímý link je ZDE

„Náborová kampaň na řidiče stále běží, lidé se o práci či rekvalifikaci zajímají, ale bohužel z těch, kteří projeví vážný zájem a nechají si i připravit pracovní smlouvu, nastoupí odhadem každý druhý až třetí,“ dodal Vrátný.

Někteří z řidičů, kteří se o práci zajímali, však personální politiku BusLinu kritizují. „Rozhodl jsem se po letech ukončit činnost řidiče autobusu. Jedním z hlavním faktorů byla absence zázemí pro řidiče. Dovolím si říct, že podmínky, které BusLine nastolil, jsou horší než u předchozí dopravce,“ uvedl bývalý šofér, který jezdil na Litomyšlsku, ale nepřál si být jmenován. Řada řidičů si totiž stěžuje na špatné nebo žádné šoférky, tedy zázemí pro řidiče.

Ke změnám jízdních řádů má dojít 28. srpna. Společnost BusLine působí ve čtyřech oblastech Pardubického kraje. Jedná se o Orlickoústecko, Lanškrounsko, Jevíčsko a Litomyšlsko. Denně by tak měl BusLine vypravit 1729 spojů, v době prázdnin o 150 spojů méně.

Neodjeté spoje byly opět předmětem úterního jednání BusLinu a zástupců Pardubického kraje. „Ani se zavedením prázdninového jízdního řádu se dopravci nepodařilo snížit počet neodjetých spojů. Naplánované dovolené však pro nás samozřejmě nejsou omluvou, protože výsledek je pro cestujícího takový, že spoje nadále v některých částech kraje nejezdí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Do konce července chce kraj písemné záruky, jak bude vypadat provoz od září. „Je pro nás nepředstavitelné, že by se 1. září nemohly děti dostat do školy. Zároveň to nemůže fungovat tak, že jako objednatel dopravy budeme navíc ještě shánět řidiče, kteří často jsou jen dočasnou výpomocí,“ dodal Netolický.

Pět procent spojů jezdit nebude

Jedním z pravděpodobných řešení je zrušení některých autobusových spojů a proměna jízdních řádů. „Ze sčítání dopravy víme o spojích, které pravidelně využívá třeba jen jeden cestující, protože je zde například možnost alternativního spoje v blízkém čase,“ nastínil náměstek pro dopravu Michal Kortyš. Celkově by se podle něj mělo jednat o více než pět procent spojů, tedy zhruba stovku autobusů denně.

Pro informace o neodjetých spojích musí cestující stále hlídat webové stránky Oredo či zavítat do informačního centra, které se však už nenachází na autobusových nádražích, ale v centrech jednotlivých měst.

Ke změnám jízdních řádů má dojít 28. srpna. „Znamená to, že vše musíme připravit nejpozději do 15. srpna, abychom zvládli informovat jak veřejnost, tak komunikovat se starosty obcí,“ řekl Kortyš.

Ostatní firmy vysoutěžily každá po jedné oblasti. Poličsko nyní obstarává společnost Zdar ze Žďáru nad Sázavou. Holicko má na starost Car-Tour, na Chrudimsku zůstává Arriva a oblast Přeloučska nakonec vysoutěžila firma Umbrella Coach & Buses. Tyto společnosti prozatím žádné autobusové spoje nezrušily.