Pardubický kraj slaví letos v anketě o nejoblíbenějšího učitele v České republice dvojnásobný úspěch. Kromě Ámose Sympaťáka, kterým se stal Jan Vávra z Litomyšle, ovládl svou kategorii také Leoš Baroň ze Střední odborné školy EDUCA Pardubice v Rybitví, když získal titul Ámose fyzikáře.

Leoš Baroň ze Střední odborné školy EDUCA Pardubice v Rybitví získal titul Ámose fyzikáře. | Foto: Pardubický kraj

„Je vidět, že máme v našem kraji opravdu výjimečné pedagogy. Přestože pan učitel Baroň na škole učí teprve druhým rokem, žáci si ho natolik oblíbili, že ho do soutěže jmenovali hned ve čtyřech kategoriích. To je obdivuhodné. O to víc, že se mu to podařilo ve fyzice, která pro žáky často není právě oblíbeným předmětem,“ sdělil radní pro školství Josef Kozel.