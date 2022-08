Na městském stadionu se závodilo i v běhu přes překážky a nechybělo ani soupeření v nejrychlejším požárním útoku. Souhra nejlepších týmů trvá okolo pouhých dvaceti vteřin. „Jsou to opravdu borci,“ s úžasem komentovala závody jedna z divaček.

Podle samotných hasičů se při takovýchto soutěžích prohlubuje nejen rychlost, vytrvalost nebo zručnost, ale i spolupráce v rámci družstva a v neposlední řadě přátelství. Dobrovolné hasiče zastupovalo celkem 17 družstev mužů a 17 družstev žen z jednotlivých krajů. Profesionální hasiči na start postavili 14 družstev, které reprezentovaly jednotlivé kraje.

Hasiči i hasičky

Na městském stadionu Hvězda soutěžili jednotlivci i týmy. Stejně jako dobrovolní hasiči i profesionálové soutěžili v kategorii družstev ve třech disciplínách. V běhu na 100 metrů s překážkami, ve štafetě 4×100 metrů s překážkami a v královské disciplíně - požárním útoku. Součet nejlepších výsledků jednotlivých družstev poté určilo pořadí na prvních třech místech. Nejúspěšnější byli profesionální hasiči z Moravskoslezského kraje.

V neděli padl dokonce národní rekord. Nový rekord v požárním útoku vytvořili hasiči z Vysočiny s časem 23,16 sekundy. Toto družstvo překonalo svůj vlastní rekord z roku 2021, kdy zaběhlo útok v čase 23,40 sekundy. Pardubický kraj si vedl také dobře, především v kategorii dobrovolných hasičů a hasiček, kde muži ze Zbožnova brali zlatou medaili, ženy z Letohradu a Kunčic získaly bronz.

Hasiči ze Zbožnova si svůj úspěch náležitě užili. „Děkujeme všem za podporu. Přišlo nám moc zpráv, spousty telefonátů. Letos při nás stálo štěstí. Bojovali jsme až do konce a o našem vítězství rozhodl, dá se říct, až poslední požární útok,“ komentovali klání hasiči z SDH Zbožnov. Samotný trenér týmu Pavel Trunec Deníku řekl, že tým ve vítězném složení trénoval teprve týden. „Ale vše bylo domluvené,“ dodal trenér.

Sport s největší členskou základnou

Požární sport spojuje atletiku s prvky a úkony z práce hasičů. „Pro jeho zvládnutí je nutné spojit rychlost a obratnost, nebát se překážek, ohně ani výšek,“ připomněla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Základy požárního sportu sahají do roku 1937, kdy byla v tehdejším Sovětském svazu uspořádána první soutěž. O třicet let později se požární sport dostal do Československa, a to zejména do profesionální části požární ochrany. V současnosti se požární sport těší velké oblibě. „Pokud by někdo sečetl počet profesionálních i dobrovolných hasičů a členů občanských sdružení, kteří aktivně požární sport provozují, jistě by se požární sport ocitl mezi sporty s největší členskou základnou. Podle odhadů se požárnímu sportu věnuje na 7 000 týmů všech kategorií a věkových skupin,“ dodala Horáková.

Příští rok se mistrovství hasičů bude konat v Karlovarském kraji.

Výsledky

VÍTĚZOVÉ Z ŘAD PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ

1. místo HZS Moravskoslezského kraje

2. místo HZS Plzeňského kraje

3. místo HZS kraje Vysočina

VÍTĚZOVÉ V KATEGORII DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

1. místo SDH Zbožnov (Pardubický kraj)

2. místo SDH Lhenice (Ústecký kraj)

3. místo SDH Mistřín (Jihomoravský kraj)

VÍTĚZKY V KATEGORII DOBROVOLNÝCH HASIČEK

1. místo SDH Bystřice nad Úhlavou (Plzeňský kraj)

2. místo SDH Praha-Dolní Měcholupy (hl. m. Praha)

3. místo SDH Letohrad-Kunčice (Pardubický kraj)