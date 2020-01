Zúčastnili se studenti z deseti zemí, utkali se jednotlivci i družstva. Češi získali tři bronzové medaile v družstvech, v jednotlivcích si nejlépe vedl Vojtěch David, který se umístil na 20. příčce.

Absolutním vítězen soutěže se stal Kešimir Nežmah z Chorvatska. „Na světové úrovni se už 60 let koná Mezinárodní olympiáda pro studenty do 18 let. Také tam vysílá Česko 6 svých reprezentantů, dalších 6 pak soutěží na středoevropské olympiádě,“ řekl Josef Kubát, člen výboru Jednoty českých matematiků a fyziků. Ve světové konkurenci si tradičně nejlépe vedou účastníci z asijských zemí, kteří procházejí velmi tvrdou přípravou.